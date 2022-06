El POCO F4 5G está a la vuelta de la esquina

Los móviles de POCO son sin duda de los más deseados por los amantes de los smartphones asequibles. La marca propiedad de Xiaomi está renovando su gama de 2021, y esto implica que en las próximas semanas conozcamos nuevos modelos. Y es que ahora la propia firma ha desvelado que el teléfono está muy cerca de presentarse a nivel global. Como sabéis, los dispositivos que llegan a India tienen todas las papeletas para convertirse en versiones globales de sus teléfonos. En este caso la firma ha mostrado en un teaser que el POCO F4 5G está muy cerca de presentarse, ellos mismos han descrito que está “muy cerca” el evento, aunque de momento no hay una fecha concreta.

Un móvil familiar

Y no nos referimos con esto que sea un móvil para toda la familia, que también lo puede ser, sino que será un teléfono que ya conocemos de antes, porque se trata de la versión global de un móvil que se ha lanzado ya hace unas semanas o meses en China. Se trata del Redmi K40S, que es un móvil de gama media premium, con un rendimiento que se mueve solo un peldaño por debajo de los teléfonos topes de gama. Este terminal contará con un procesador bastante potente, hecho es de la serie 8 de Qualcomm, concretamente el Snapdragon 870, por lo que será un móvil bastante potente en general.

Un móvil que contará con una pantalla bastante grande, con un tamaño de 6.67 pulgadas, así como una resolución Full HD+, tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120Hz, que hace de ella de lo mejor que podemos encontrar actualmente en esta gama. Un móvil que en el apartado fotográfico tendrá una cámara bastante digna, aunque tampoco para tirar cohetes. Esta tendrá un sensor principal de 48 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Correcta sin más. En el caso de la cámara delantera, hay una buena resolución de 20 megapíxeles, y se ubica en un orificio en el panel.

La batería de este teléfono es uno de sus aspectos más destacados. No tanto por la capacidad, que es de 4500mAh, sino por la potencia de su carga rápida, que es de 67W, y que permite cargar al completo la batería en apenas 35 minutos, por tanto, son niveles de carga rápida dignos de la gama alta. Además, no renuncia a características destacadas como unos altavoces estéreo o Wifi 6. También llegará con GPS, Bluetooth 5.2, NFC para pagar en tiendas o un conector USB tipo C, que ya es el estándar en Europa. El lector de huellas es lateral, integrado en el botón de encendido. Sus dimensiones son de 163.2 x 76 x 7.7 mm, y el peso de 195 gramos. Por tanto, ya lo sabemos todo de él, ya que la única diferencia la veremos en su cuerpo, donde en lugar del logo de Redmi veremos el de la propia POCO, por lo demás será idéntico, incluso en la capa MIUI con la llegará.