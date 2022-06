POCO C40: con batería de 6000mAh y un procesador inédito

El mercado de móviles de gama media y de entrada tiene en POCO a una de sus marcas fetiche. Esta cuenta con una gama amplia, donde hay teléfonos para todos los gustos a precios más que interesantes. En esta ocasión la marca ha lanzado un nuevo modelo para la gama de entrada podríamos decir, ya que llega con características bastante humildes, aunque su batería es de las más grandes que vamos a conocer en el mercado actual. Un móvil interesante que tenemos la duda de si se terminará lanzando en España en algún momento.

Ficha técnica del POCO C40

La marca china tiene ha estrenado en Vietnam su nuevo POCO C40 un teléfono que externamente nos recuerda mucho a los M3 del pasado año, de hecho, es prácticamente idéntico en este aspecto. Y de hecho es un móvil que comparte algunas características importantes con este, pero que estrena componentes que no hemos visto hasta ahora en la gama del fabricante. Como por ejemplo su procesador, que es inédito, el JLQ JR10, que se ve por primera vez en este modelo, y de que no tenemos referencia alguna, por lo que no os podemos decir dónde ubicarlo en términos de rendimiento. Un movimiento que imaginamos se explica por la escasez de suministros, sobre todo cuando hablamos de semiconductores.

Ficha técnica del POCO C40 DIMENSIONES Y PESO 9,18 mm de grosor 204 g PANTALLA 6,71 pulgadas con relación de aspecto 20:9 Resolución HD+ PROCESADOR JLQ JR10 MEMORIA INTERNA 64 GB MEMORIA RAM 4 GB BATERÍA 6.000mAh Carga rápida de 18W CÁMARA TRASERA 13 MP 2 MP profundidad CÁMARA DELANTERA 5 MP CONECTIVIDAD Wi-Fi Bluetooth 5 Conector USB tipo C SOFTWARE Android 11 GO MIUI GO PRECIO 140 euros al cambio

A este le acompañan 4GB de memoria RAM, así como 64GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. La pantalla es uno de sus aspectos más destacados, ya que es bastante grande, con un tamaño de nada menos que 6.71 pulgadas, así como con una resolución HD+ y una tasa de refresco de 60Hz, que es algo decepcionante, pero por otro lado normal en un teléfono de esta gama. Cuando hablamos de la cámara de fotos, esta no es especialmente solvente, pero se defiende con dignidad.

POCO C40 | POCO

Al menos si tenemos en cuenta que tiene una dual, con dos sensores de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles de profundidad, vamos una cámara correcta sin más, mientras que delante el sensor para selfies es pequeño también, con 5 megapíxeles. Aunque sin duda uno de los aspectos más destacados es la batería, que alcanza los 6000mAh, siendo la misma que tenía precisamente el POCO M3 el pasado año. Esta tiene una carga rápida de 18W, mientras que en la caja lleva un cargador de 10W.

POCO C40 | POCO

Es un móvil que como buen gama de entrada, cuenta con un software adecuado, de hecho parece que tiene Android 11 Go Edition, basado en la capa MIUI Go e los chinos. Además, cuenta con el lector de huellas integrado en el módulo de cámara, como en el M3, así como un conector minijack de 3,5mm, un grosor de 9,18mm y un peso de 204 gramos.

Precio del POCO C40

Lógicamente se trata de un teléfono asequible, con un precio de 140 euros al cambio, que sin duda lo hacen un móvil atractivo, a pesar de contar con ese inédito y desconocido procesador. De momento se ha lanzado en Vietnam, y tenemos serias dudas de que pueda ponerse a la venta en España.