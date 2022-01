La pantalla de algunos iPhone 13 se está tiñendo de rosa, ¿por qué?

Aunque cuando nos compramos un móvil nuevo asumimos que no vamos a tener problemas técnicos de ningún tipo con él, la realidad es que hay muchas ocasiones en las que no es así. A lo largo de los últimos años hemos conocido muchos casos en los que un componente clave del teléfono, como la pantalla, ha sufrido importantes problemas, colorándose de diferentes formas y arruinando la experiencia de unos usuarios que esperaban disfrutar de su teléfono sin problema alguno. Ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo, en este caso con algunos de los teléfonos más deseados del mercado, como son los iPhone 13, que están viendo su pantalla tintada de color rosa.

Pantalla con un tinte rosa

A esto es lo que se están enfrentando algunos usuarios de los iPhone 13 que han puesto el grito en el cielo en las redes al tener que lidiar con un problema de este tipo cuando prácticamente acaban de estrenar sus teléfonos. Parece ser que el problema se produce de manera aleatoria entre los diferentes usuarios de estos teléfonos. Sin una razón aparente, llega un momento en el que el teléfono se bloquea por completo, y aparece esa pantalla tintada de color rosa o morado, según quien lo vea.

Algo llamativo es que no parece un problema de hardware, de que la pantalla esté rota, porque precisamente el testo e iconos de la barra de estado superior, se siguen mostrando de color blanco, por lo que parece que es un problema gráfico que tiñe de rosa toda la interfaz del iPhone 13 a la vez que este se bloquea. No es la primera vez que conocemos estos problemas, de hecho, ha habido un goteo constante de usuarios de estos teléfonos que sufrido estos problemas desde el pasado mes de octubre. Desde entonces algunos usuarios han visto cómo sus iPhone 13 han sido reemplazados por otros nuevos, mientras que otros usuarios no han corrido la misma suerte.

Estos han visto cómo desde soporte no se les ha dado una respuesta concreta, y solo les han emplazado a volver a contactar con el servicio técnico si el problema se repite de nuevo. Y es que esto ocurre de forma aleatoria, la firma californiana ha emitido un comunicado en China donde aseguran que no hay problemas importantes al respecto, ya que no se trata de un problema de hardware, sino que aparece cuando se bloquea el teléfono por algún problema de software.

¿Qué hacer si nuestro iPhone 13 se pone rosa?

Pues bien, Apple ha hecho alguna recomendación para evitar este tintado rojo de la pantalla, que como decíamos parece deberse a problemas con el software. Y básicamente insta a los usuarios que estén sufriendo estos problemas a instalar la última versión de iOS disponible, algo que según ellos debería resolver cualquier problema de compatibilidad entre el sistema operativo y alguna app que pueda estar creando el conflicto. A pesar de este comunicado, en las novedades de iOS 15.3 no hay referencias a esta solución, por lo que todo es un poco confuso.