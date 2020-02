Escuchamos hablar muchas veces del phishing, pero no siempre le prestamos la suficiente atención sobre lo que significa y cómo puede afectarnos en el momento de sufrirlo. Normalmente este tipo de “campañas” por parte de los hackers se suele envolver en algún tipo de regalo o reclamo irresistible para que piquemos. Pero nada más lejos de la realidad, porque los hackers lo que buscan en realidad es suplantar nuestra identidad para terminar haciéndose con nuestros datos, y lo que es peor, nuestro dinero. Ahora la operadora Orange ha advertido de un nuevo timo que está circulando por la red y que busca suplantar la identidad de los clientes de la operadora.

El phishing se ceba con las operadoras

Si eres cliente de la operadora Orange debes estar atento a uno de sus últimos tuis, en el que advierten a sus clientes que una nueva oleada de phishing está buscando suplantar la identidad de estos. Una vez más, como muestra en una captura la operadora, el regalo de un móvil o gadget de gran valor es el reclamo para que los usuarios introduzcan sus datos personales en el enlace al que aluden en esta comunicación fraudulenta. Concretamente se trata de un mensaje emergente mientras navegamos que tiene la misma apariencia de los mensajes corporativos de Orange.

En ellos nos dan la enhorabuena porque hemos ganado un increíble regalo por el aniversario de la operadora. Lógicamente ante este mensaje muchos de nosotros podríamos picar, más si vemos que nos ha tocado un iPhone XR o un Samsung Galaxy S10, dispositivos valorados en casi mil euros. Como es habitual nos piden rellenar un cuestionario anónimo, que es anónimo para los demás, pero no para ellos, que podrán ver todos los datos que introducimos en el cuestionario para luego hacerse con nuestra cuenta.

Lo primero que debemos tener claro es en qué consiste el phishing, para comprender mejor de qué nos está advirtiendo ahora Orange. Esta práctica es bastante común entre los hackers, y lo que busca es suplantar la identidad de la víctima a través de una app o web que simula el mismo aspecto y mecánica de uso que la de la empresa. Por esa razón muchas personas caen en estas estafas, porque el aspecto de las comunicaciones que reciben es idéntico al de las empresas a las que simulan. Por esa razón hay que estar muy alerta acerca de lo que nos ha dicho Orange esta vez.

Y no se trata de la única operadora que en las últimas horas ha avisado a sus clientes de una campaña de Phishing, porque también Movistar ha querido advertir a sus clientes de un caso similar. Porque en su caso también se trata del mismo reclamo, la celebración del aniversario por el que hemos ganado un increíble regalo. Para lo mismo, hacerse con nuestros datos y suplantar nuestra identidad con oscuros objetivos. Hay algo que debemos tener siempre en cuenta, y es que si te encuentras ventanas emergentes en tu navegador donde se dice que has ganado algo, ignóralo el 99.9% de las veces, porque si realmente te ha tocado algo, ya se preocuparán por comunicártelo con nombre y apellidos, y no a través de una simple ventana de este tipo que además siempre simula el aspecto del original. Unas webs a las que se les “pilla” rápido, con solo mirar la dirección web en la barra del navegador, que normalmente no tiene nada que ver con la de la empresa a la que suplantan.