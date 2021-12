Oppo pone fecha de presentación a su primer móvil plegable

La fiebre de los plegables que empezó con Motorola y Samsung sacando y renovando los modelos ZFlip y ZFold ha llegado también a la marca china OPPO, que ya ha anunciado el Find N e incluso ha puesto fecha de presentación para el mismo. Se llamará OPPO Find N e incluso hemos podido ver la primera imagen oficial del nuevo terminal que apunta bastante alto.

Fecha de presentación: 15 de diciembre

De hecho, tan solo quedan cinco días para conocer los detalles y diseño de este nuevo dispositivo de alta gama, pues se presentará en público el 15 de diciembre. El propio dueño de la compañía, Pete Lau, afirma que, además, han podido solucionar el problema que ya presentaba este móvil en otro tipo de marcas: la arruga en el pliegue y la durabilidad física del mismo móvil.

Lau cree que los smartphones están estancados en diseño, y la innovación de este Find N viene a romper todos los esquemas. Tampoco ha dudado en justificar el tiempo que han tardado en sacarlo al mercado, puesto que sentencia que la idea es ofrecer un producto lo más pulido posible, basándose en los errores de los productos de compañías externas. De hecho, hay un trabajo de cuatro años de desarrollo detrás de este terminal, por lo que se esperan altos estándares.

Cuatro años de desarrollo

Oppo Find N | Tecnoexplora

La única foto que ha salido es una instantánea del móvil de lado, donde se pueden apreciar también hasta tres agujeros de cámara sobresalir levemente en la parte trasera del móvil. Destacan el buen diseño del mismo, el tamaño en mano y la gran experiencia de uso que promete dar a los usuarios, según la propia compañía. Y cómo no, potencia, mucha potencia para este nuevo móvil chino.

Más allá de estas pistas y la foto que se ha publicado, no se sabe mucho más del nuevo terminal. Únicamente se intuye que puede tratarse de un móvil plegable, como el Samsung Galaxy Fold, y no como el Samsung Galaxy Flip. A través de las fotografías también se puede intuir que se trata de un modelo extremadamente fino, a pesar de estar plegado, así que, desplegado, será mucho más fino de lo esperado con la competencia. Y no se espera menos de un terminal que lleva cuatro años puliendo su trabajo y esperando a ver la luz.

Pliegue no visible

Lo más interesante es que Lau ha dicho que el pliegue no es perceptible para la vista, como si es en el resto de móviles plegables en el mercado. Al parecer, puede utilizar una lámina protectora diseñada por LG en la que, además de mejorar la durabilidad del mismo, hace invisible la bisagra, todo un acierto, ya que este, para muchos, es el principal problema de los móviles plegables del mercado actual.

Fans de los móviles plegables, no os podréis perder el lanzamiento de este nuevo OPPO Find N que llega el 15 de diciembre, y se espera que salga para el mercado global y no sólo el mercado chino.