OPPO desvela su primer móvil plegable con un diseño revolucionario

Los móviles plegables poco a poco se van extendiendo por el mercado, ya son varios los modelos que se han estrenado desde el pasado 2019 y desde luego es un número que va a ir creciendo. Aunque hay mucho margen de mejora, y sobre todo una disputa creciente entre los fabricantes por encontrar el formato de mayor agrado para los usuarios. Ahora OPPO ha desvelado un nuevo diseño con su primer móvil plegable, que ahora ha hecho oficial de manera conceptual. Se trata de un teléfono que revoluciona un segmento que ya de por sí es revolucionario, con una propuesta modular que permite partir de un teléfono tan pequeño como una tarjeta de crédito.

Así es el OPPO Slide Phone

Hasta ahora hemos visto básicamente dos formatos de móvil plegable en el mercado, el que cuenta con un despliegue similar al de un libro, mientras que el otro es similar al de los antiguos móviles tipo “concha” que se pliegan verticalmente. Pero OPPO va en otra dirección, y ha presentado un prototipo de teléfono que revolucionaría por completo este segmento. Ya que estaríamos ante un teléfono modular que permite disfrutar de la porción de pantalla necesaria en cada momento. Tanto es así que en su tamaño plegado ocupa lo mismo que una tarjeta de crédito, no tanto su grosor, que lógicamente será el que podemos esperar de un móvil.

Este móvil ha sido desarrollado por OPPO en colaboración con el estudio de diseño nendo de Japón. Este terminal cuenta con tres bisagras, que son las que van desplegando poco a poco cada una de las cuatro porciones de la pantalla. Por tanto, podemos desplegar solo una de ellas para poder ver por ejemplo las notificaciones, o seguir desplegando hasta llegar a tener toda la pantalla a la vista. Cuando el teléfono está plegado tiene un tamaño de 54mmx84mm, mientras que cada una de las porciones añade otros 40mm de pantalla. Una vez desplegado por completo el teléfono, se puede disfrutar de una pantalla de 7 pulgadas, con un formato ultra panorámico, el más agresivo que hemos visto nunca en un móvil.

Por tanto respecto de lo que hemos visto hasta ahora de móviles plegables, este es sin duda el diseño más sorprendente, con permiso de los móviles de pantalla enrollable que ya se han dejado ver también en otros conceptos. Un teléfono que de esta forma se convertirá en el más pequeño plegado de todos los que hemos conocido hasta ahora, incluso cuando hablamos del Motorola Razr, que es otro de los teléfonos con más trayectoria comercial hasta ahora en este segmento. Sobre cuando OPPO lanzará comercialmente este teléfono, no se sabe nada, pero no sería descabellado pensar que en algún momento de 2021 pueda ver la luz definitivamente. Eso sí, como hemos visto por norma general, no va a ser un teléfono barato, y no nos extrañaría nada que tuviera un precio de alrededor de los 2000 euros. Desde luego es uno de los formatos plegables más atractivos que hemos visto hasta ahora.