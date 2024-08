El OnePlus Ace 5 desvela todos sus encantos antes de presentarse

Desde luego son algunos de los móviles más sorprendentes del mercado, los Ace de OnePlus. Ya que estos modelos suelen presumir de características únicas en base al precio con el que cuenta el dispositivo. Y ya tenemos aquí la quinta generación, a punto para su lanzamiento, y desvelando muchas de las características por las que querremos hacernos con él. Un móvil que va a ser muy potente, y de nuevo va a contar con algunas características muy Top en su ficha técnica.

Lo que ya se sabe del OnePlus Ace 5

Ha sido Digital Chat Station, el filtrador chino más popular de la escena Android, quien ha desvelado la ficha técnica casi completa de este esperado teléfono de OnePlus. En las líneas que ha escrito en la red social Weibo nos ha desvelado los detalles por lo que este teléfono será único en el mercado, como su batería, que desde luego va a ser de las más grandes que hayamos visto en un móvil de sus características.

Y es que el OnePlus Ace 5 llega con una batería de 6200mAh, enorme para lo que estamos acostumbrados, y que desde luego garantiza muchas horas de uso sin tener que pasar por el cargador. Y si no es exactamente así, será capaz de mantener las ratios de autonomía de sus predecesores a pesar de actualizar su procesador a uno mucho más potente. Y es que este nuevo modelo contará con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, que ha sido el más potente que han visto los móviles Android en la primera mitad de este año 2024. Así que en términos de rendimiento desde luego este teléfono va muy sobrado.

Según la filtración, la pantalla será otro de los aspectos destacados de este teléfono, ya que según este filtrador contará con un gran tamaño, de 6,78 pulgadas, con resolución 1.5K. La tecnología será LPTO AMOLED, lo que quiere decir que contará con una tasa de refresco variable, que partirá de 1Hz y se extenderá hasta os 120Hz, según las necesidades de cada momento, algo que sin duda beneficiará al consumo de energía, que será menor.

Volviendo a la batería, además de su gran tamaño, nos ofrecerá una carga ultra rápida, aunque algo menos que sus predecesores, que llegaron hasta los 150W. En este caso se queda en 100W, lo que no está nada mal tampoco, y garantiza tiempos de carga muy ajustados, a pesar del gran tamaño que tendrá, como hemos visto, por encima de los 6000mAh. En cuanto a la cámara de fotos, no habrá muchas sorpresas.

Y es que precisamente estos móviles se caracterizan por contar con una cámara de fotos que no es precisamente lo mejor de su ficha técnica, ya que el precio competitivo precisamente se puede ofrecer por parte de OnePlus porque la cámara no es de primer nivel. Esta tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles, según el filtrador, y un total de 3 sensores. Una cámara que debería ser similar a la del Ace 3 Pro, con un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles, aunque no hay que descartar que el gran angular suba hasta los 13 megapíxeles.