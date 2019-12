La gama Nova es una de las más populares en China cuando hablamos de móviles, y desde hace unas semanas veníamos conociendo algunas de sus características y diseño final gracias a las diferentes filtraciones que se habían ido desvelando a lo largo de este tiempo. Ahora la realidad es que esta nueva gama de los chinos es oficial, y llega con dos nuevos modelos, entre los que destaca el primer terminal con conectividad 5G de la gama Nova, así como con un nuevo diseño que aprovecha más los agujeros en pantalla.

Características del Huawei Nova 6 y Nova 6 5G

En realidad ambos terminales comparten el 95% de las características, aunque el modelo 5G cuenta con algunos detalles diferentes que conoceremos al final, pero que prácticamente son testimoniales. El nuevo teléfono de Huawei estrena diseño, ahora con una cámara de fotos frontal, que se integra en la pantalla gracias a un doble agujero, [[LINK:INTERNO|||News|||5ddfc1867ed1a84ccfdf0ee3|||al estilo de los Samsung Galaxy S10+]]. Estas cámaras cuentan con sensores de 32 y 8 megapíxeles, por lo que igualan o superan a las cámaras duales de la mayoría de móviles de gama media, pero en este caso se utilizan para hacer selfies.

Huawei Nova 6 | Huawei

Respecto de su cámara de fotos trasera, encontramos una triple, con tres sensores de 40 megapíxeles, 8 megapíxeles y 8 megapíxeles. Esa pantalla donde encontramos la cámara frontal integrada en un doble agujero, cuenta con un gran tamaño, de 6.57 pulgadas, con una resolución Full HD+ de 2400 x 1080 píxeles. El procesador es un Kirin 990, por lo que tenemos la misma potencia que podemos encontrar por ejemplo en el Huawei Mate 30 Pro, por lo que en este aspecto no tiene nada que envidiar al otro tope de gama de la firma china.

Llegan con 8GB de RAM, mientras que el almacenamiento interno es de 128GB en la versión estándar y de hasta 256GB en la versión 5G. La batería en ambos modelos tiene una buena capacidad, siendo de 4100mAh en el Nova 6 y de 4200mAh en el Nova 6 5G. Ambas son compatibles con la carga ultra rápida de Huawei, de 40W. Ambos teléfonos cuentan con un lector de huellas integrado en el botón de encendido, en el lateral derecho del terminal. Y en la conectividad, destaca sobre todo la versión compatible con 5G.

Aunque ambos cuentan también con Wifi 5, bluetooth 5.1, conector USB tipo C y también conectividad NFC. Llegan al mercado chino con EMUI 10 basado en Android 10, aunque entendemos que sin los servicios de Google ni tampoco sus apps, como consecuencia del veto norteamericano. El precio al que llegan de momento a China, porque no sabemos si saldrán de aquel país para un lanzamiento global, es de 410 euros para la versión de 8GB+128GB, de 485 euros para la versión 5G de 8GB+128GB y de 540 euros para versión 5G con 8GB+256GB. Por tanto por sus características y diseño son dos auténticos tope de gama, que no tienen nada que envidiar al Mate 30 Pro en cuanto a rendimiento.