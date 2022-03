Nuevos Black Shark 5, máxima potencia gaming de la mano de Xiaomi

El mercado de móviles de gaming no hace más que crecer. No hay más que ver que cada vez llegan más y mejores móviles de este tipo al mercado, aunque todavía no sean tan numerosos como los de otros segmentos. En esta ocasión Xiaomi ha lanzado tres nuevos móviles para jugar de su marca Black Shark, que ya es todo un referente en este campo. Se trata de los nuevos Black Shark 5, Black Shark 5 RS y Black Shark 5 Pro. Tres modelos más potentes que se acaban de presentar en China, y llegan una vez más con unos precios muy ajustados.

Black Shark 5 Pro

El más potente de los tres nos ofrece una pantalla OLED de 6.67 pulgadas, con resolución Full HD+ y una gran tasa de refresco de 144Hz. Y cuando hablamos de potencia lo decimos con fundamento, porque es el móvil que cuenta con un procesador más potente de los tres, el Snapdragon 8 Gen 1. Viene con hasta 16GB de memoria RAM, así como 512GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos tiene tres sesnsores, uno principal de 108 megapíxeles, así como un gran angular de 13 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. Delante la cámara selfie es de 16 megapíxeles.

Black Shark 5 | Xiaomi

La batería es otro de los puntos fuertes, no por su capacidad de 4650mAh, sino por su gran potencia de carga de 120W, gracias a ella se puede cargar al completo en solo 15 minutos. No faltan el Wifi 6 de máxima velocidad, el Bluetooth 5.2, la conectividad NFC para poder pagar en tiendas o el GPS. Y nos ofrece todo lo que podemos esperar de un móvil de gaming, como unos botones en forma de gatillo en las esquinas, así como altavoces estéreo. Un móvil que es pesado, con 220 gramos, y que mide 163,86 x 76,53 x 9,5 mm. Su precio parte de los 595 euros al cambio.

Black Shark 5 Pro RS

Partiendo de la base del modelo Pro, con el que comparte muchas cosas, hay algunos aspectos donde este modelo es diferente. Como en el procesador, que en este caso es un Snapdragon 888+, algo menos potente que el de su compañero de gama.

Black Shark 5 | Xiaomi

En este caso la memoria RAM es de hasta 12GB, y el almacenamiento interno de hasta 256GB. La cámara es triple también, pero con un sensor principal de 64 megapíxeles, con un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. La cámara selfie tiene más resolución, de 20 megapíxeles. Estas son sus principales diferencias, y tiene un precio que parte de los 469 euros al cambio.

Black Shark 5 Pro

El modelo estándar es también el que cuenta con un equipamiento más accesible. En este caso encontramos diferencias en el procesador, que es un Snapdragon 870, más orientado a la gama media premium. Mientras que la memoria RAM es de hasta 12GB y el almacenamiento interno de hasta 256GB ampliables mediante tarjetas microSD. La cámara triple tiene sensores de 64 megapíxeles, 8 megapíxeles gran angular y macro de 5 megapíxeles. En el resto de apartados es igual, y su precio parte de los 399 euros al cambio.