Nuevo Vivo V23e, un móvil con una cámara selfie enorme

Los móviles actualmente no prestan demasiada atención a la cámara frontal, más allá de intentar esconderla de todas las formas posibles, con notch, con mecanismos motorizados, o la última tendencia, con cámaras invisibles. En esta ocasión nos fijamos en un nuevo teléfono que nos ofrece una de las cámaras frontales más grandes que hemos visto nunca, si no es la más grande. Se trata del nuevo Vivo V23e, un teléfono de gama media que pasaría desapercibido si no fuera por este importante detalle, el de su gran cámara selfie, como vais a comprobar ahora.

Así es el nuevo Vivo V23e

Este teléfono como decimos destaca sobre todo por su cámara de fotos frontal, ya que esta tiene una resolución de nada menos que 50 megapíxeles, algo prácticamente inédito en el mercado de smartphones. La cámara trasera tiene tres sensores, el principal con más resolución, de 64 megapíxeles, y este está acompañado por un sensor de 8 megapíxeles gran angular, así como uno de 2 megapíxeles de profundidad. Por tanto, en el apartado fotográfico es uno de los mejores teléfonos que podemos encontrar actualmente en la gama media, sobre todo por ese sensor frontal.

Vivo V23e | Vivo

La pantalla con la que cuenta es AMOLED, y tiene un tamaño de 6.44 pulgadas, con resolución Full HD+ y con tasa de refresco de 60Hz, por lo que en este último caso no tiene una tasa de refresco alta. El rendimiento depende de un procesador MediaTek Helio G96, uno de los procesadores más potentes de MediaTek para la gama media, y especialmente con un gran desempeño a la hora de ejecutar videojuegos. Viene acompañado de 8GB de memoria RAM, así como de otras 4GB de memoria RAM virtual. El almacenamiento interno es de 128GB y se puede ampliar mediante tarjetas microSD.

Vivo V23e | Vivo

La batería con la que cuenta tiene una capacidad moderada de 4050mAh, lo que le permite tener un peso ligero de 172 gramos y un grosor de solo 7.41mm. Esta además se carga muy rápido, gracias a la carga rápida de 44W con la que cuenta, y que puede cargarla por completo en menos de una hora, una cifra muy respetable desde luego. Este modelo al contar con pantalla AMOLED integra en ella un lector de huellas. Viene con Android 11 como sistema operativo, bajo la capa Funtouch OS 12 de Vivo, por lo que la marca le da su propio toque. Un teléfono que en términos de diseño tiene un aspecto similar a otros gama media de la marca, con un notch en forma de gota en la pantalla, y una cámara que sobresale de la parte trasera con cierta barriga.

El precio al que ha llegado de momento a Vietnam, donde se ha mostrado en la tienda online de la marca. El precio al que se ha lanzado allí es de unos 320 euros al cambio. Un precio que nos podría parecer elevado de no contar con esa enorme cámara frontal. No es muy probable que llegue a España, y si lo hace, seguramente lo haga con un nombre diferente.