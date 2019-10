Poco a poco el 5G va llegando a más dispositivos, aunque de momento es una característica que se encuentra mayoritariamente en la gama alta. Los fabricantes han comenzado en 2019 a lanzar los primeros modelos con esta tecnología de comunicación, que no estará completamente asentada al menos hasta dentro de un par de años o tres. Aunque hay países donde irá mucho más rápido su implantación que en España, como por ejemplo Corea del Sur, el hogar de Samsung y LG, donde las redes son las más rápidas del planeta. Precisamente allí LG ha presentado hoy un nuevo móvil con conectividad 5G, se trata del LG V50s ThinQ, una nueva versión de su tope de gama con esta conectividad. El LG V50 contaba ya con conectividad 5G, y esta nueva versión es más bien una variante de uno de sus últimos modelos.

Características del LG V50s ThinQ

Estamos ante un móvil del que en realidad conocíamos ya muchas de sus características. Sobre todo porque está basado en un móvil presentado en el último IFA de Berlín, y que en varios aspectos no tiene nada que ver con el LG V50 ThinQ. Realmente se trata de una variante con conectividad 5G del LG G8X ThinQ, un teléfono que ahora cuenta con mejores especificaciones en cuanto a la memoria y el almacenamiento, además de la conectividad 5G. Repasando sus características apreciamos que llega con una pantalla de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+ con un notch en forma de gota de agua bastante discreto.

LG V50S | LG Electronics

Este modelo también es compatible con la pantalla dual habitual de los últimos móviles de LG, por lo que podemos acoplarla cuando sea necesario, tanto para ver contenidos como para jugar utilizando esta como un mando táctil. El procesador con el que cuenta es el Snapdragon 855, que viene equipado junto al módem 5G de Qualcomm. Ahora la memoria RAM es mayor, alcanzando los 8GB, mientras que el almacenamiento interno crece hasta los 256GB ampliables mediante tarjetas microSD.

LG V50S | LG Electronics

A diferencia del LG V50, este nuevo modelo solo cuenta con una cámara dual heredada del LG G8X ThinQ. Esta cuenta con dos sensores de 13 megapíxeles súper gran angular de 136 grados, así como otro sensor estándar de 12 megapíxeles. La cámara de fotos frontal tiene un sensor de 32 megapíxeles, por lo que en este aspecto está muy bien equipado. Viene con lector de huellas en la pantalla, mientras que es compatible con bluetooth 5.

La batería cuenta con una capacidad de 4000mAh, de sobra para todo el día, siendo compatible con carga rápida. El software con el que llega al mercado es Android 9 Pie. Este móvil no tendría mucha trascendencia de no haber anunciado LG en su comunicado de prensa que lo lanzará también en Europa en color Aurora Black. De momento no sabemos el precio en nuestro país, pero en otras regiones llegará por unos 1100 euros al cambio. Así que es de esperar que en las próximas semanas llegue también a España para ampliar la gama de móviles con conectividad 5G de los surcoreanos.