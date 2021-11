Un nuevo troyano bancario amenaza a móviles y tabletas Android

Tristemente tenemos que hablar más de lo que nos gustaría de los diferentes malware y troyanos que se cuelan en nuestros móviles. Y esta vez tenemos que volver la mirada a otro que está ahora mismo muy presente en Europa, en plena oleada en miles de teléfonos, donde busca hacerse con nuestro dinero. Este troyano se está expandiendo cada vez más entre los móviles de varios países europeos, y es cuestión de tiempo que los móviles españoles se vean afectados por él igualmente. Su nombre es SharkBot, y estamos seguros de que esta no será la última vez que escuchemos hablar de él.

Un troyano para robarnos el dinero

Este virus como es habitual en los troyanos es especialista en ocultarse detrás de las apps que existen en nuestro teléfono, hasta hacerse indistinguible, lo que lleva a los usuarios a bajar la guardia e ignorar que la mayoría de datos valiosos que introducimos en el teléfono pueden ser robados por este software. Básicamente este virus, que ha sido descubierto por la empresa de seguridad Cleafy, se cuela en nuestro móvil mediante la apariencia de un paquete de instalación, los tradicionales APK de Android, y a partir de ahí se mueve con total libertad por el teléfono para hacerse con todos esos datos valiosos que generamos.

Malware Android | Pexels

Lo que hace el virus es hacerse con los privilegios necesarios, en forma de servicios, y por supuesto sin nuestro conocimiento, para poder acceder a zonas del teléfono a las que una app normalmente no podría acceder, ya que nosotros no les habríamos dado ese permiso. Después el virus toma la apariencia de una de las apps bancarias que tengamos instalada en el teléfono. Esto quiere decir que, si replica el aspecto del original, y cometemos el error de introducir nuestros credenciales en esta para acceder, quedarán grabados en los servidores de los hackers.

De esta forma tendrán carta blanca para poder acceder a nuestros ahorros y disponer de ellos como les plazca. Eso sí, como ocurre en la mayoría de este tipo de software malicioso, hay algunos síntomas que nos pueden hacer pensar que estamos ante una app que no es la genuina, y que por tanto podría estar ahí para hacerse con nuestros datos. Porque básicamente cuando accedamos a esta app falsa nos encontraremos con que esta no se ejecuta como sería de esperar, ya que lógicamente solo se replica la pantalla de identificación, para hacerse con nuestros datos. De momento el troyano ha sido detectado en móviles de Reino Unido e Italia en Europa, y también en Estados Unidos. Por lo que no sería descabellado que aparezca pronto también en los móviles españoles.

De momento la buena noticia es que esta app solo llega a nuestros móviles si la instalamos externamente, ya que no ha conseguido penetrar en Google Play. Por lo que una vez más, lo más útil que podemos hacer para evitar estas situaciones tan desagradables es evitar descargar apps desde fuera de la tienda de Google, y en este caso funciona igualmente.