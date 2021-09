El nuevo Samsung Galaxy Wide 5 estrena 5G y cámara de 64 megapíxeles

El mercado de móviles no para, no hay más que ver como casi todas las semanas conocemos varios teléfonos nuevos de diferentes fabricantes. Tras unas semanas en las que hemos conocido nuevos terminales de firmas chinas, ahora le ha llegado el turno a Samsung, que ha lanzado un nuevo móvil de gama media en su país de origen, Corea del Sur. Este es el nuevo Samsung Galaxy Wide 5, que es un terminal que ya podría tener versión para la India, y del que tenemos serias dudas de que pueda llegar a España en algún momento. Un terminal que nos sorprende con un diseño de cámara que no hemos visto en la gama media de Samsung.

Características del Samsung Galaxy Wide 5

Estamos ante un móvil de gama media, por lo que no debemos esperar unas especificaciones espectaculares, pero sí con una relación de prestaciones y precio muy buena. Este llega con un buen tamaño, con una pantalla de 6,6 pulgadas, que tiene resolución Full HD+, así como un notch en forma de gota. No parece haber una tasa de refresco diferente a la tradicional, por lo que en este aspecto es un poco decepcionante, pero al fin y al cabo contamos con una buena resolución. Un teléfono que cuenta con conectividad 5G, gracias a su procesador Dimensity 700 de MediaTek, un contrastado chip que ofrece un buen rendimiento.

Samsung Wide 5 | Samsung

A este le acompañan 6GB de memoria RAM, así como 128GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos de este teléfono como decimos cuenta con un diseño diferente a lo que nos acostumbra Samsung, Con tres sensores y el flash en disposición cuadrada, en una configuración de módulo bastante original. Esta tiene un sensor principal de 64 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 5 megapíxeles con un campo de visión de 115 grados, así como un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Delante la cámara selfie dentro del notch tiene un sensor de 8 megapíxeles.

Respecto de la batería, este teléfono cuenta con una de 5000mAh, que es compatible con carga rápida de 15W. El lector de huellas se encuentra en el lateral, en el botón de encendido, algo cada vez más común, y que le sienta muy bien al diseño del teléfono. Es un terminal un tanto pesado, con 203 gramos de peso, mientras que tiene unas dimensiones de 167.2 x 76.4 x 9mm. En cuanto al software, se estrena con Android 11 y la capa One UI 3.1.

El precio al que llega no es especialmente barato, siendo de 325 euros al cambio. De momento se ha puesto a la venta en Corea del Sur, pero se especula con que podría lanzarse pronto en India bajo la denominación de Samsung Galaxy F42 5G. La gama F tan siquiera se vende en España u otro país europeo, por lo que de momento las opciones para que se venda aquí son bastante limitadas. De todas formas, que llegue a la India es una buena noticia, ya que este merado se considera global.