Nuevo Samsung Galaxy S23 FE: un gama alta asequible y potente

Llevábamos muchas semanas hablando de los nuevos móviles de Samsung, otra generación de los FE, que sin duda se ha convertido en una de las más atractivas de Samsung, aunque hacía más tiempo del deseado que no se actualizaba. Recordemos que el último modelo que llegó fue el Samsung Galaxy S21 FE, por lo que se han saltado una generación. Ahora tenemos un nuevo modelo, que nos ofrece una ficha técnica de teléfono solvente, que se mueve entre la gama alta y la media más premium.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S23 FE

Esta nueva generación del teléfono de Samsung se estrena con algunas novedades importantes, aunque la realidad es que los cambios llegan en dos aspectos esenciales. Uno de ellos es el del procesador, que ahora llega con dos nuevos modelos según el mercado en el que se vendan estos teléfonos. Viene por defecto con el Snapdragon 8 Gen 1, el procesador de los móviles de alta gama de 2022.

Samsung Galaxy S23 FE | Samsung

Pero en Europa nos quedamos con el Exynos 2200, en ambos casos procesadores que tienen ya más de un año de antigüedad, por lo que este teléfono tiene una clara vocación de gama media premium, aunque es verdad que por su nombre todos los identificamos como gama alta. Este viene acompañado de 8GB de memoria RAM, así como de 128GB o 256GB de almacenamiento interno,

La pantalla tiene el mismo tamaño de su predecesor, con 6,4 pulgadas, eso sí, y con una tasa de refresco elevada de 120Hz. La pantalla vuelve a ser AMOLED, como no podía ser de otra forma, y la resolución se queda en Full HD+. Cuenta con la funcionalidad Always On, de pantalla siempre encendida. En el resto de apartados no hay cambios importantes, tenemos una batería de 4500mAh de nuevo, así como una carga rápida de 25W, que en este caso también es la misma de su predecesor.

Se estrena con Wifi 6E ultra rápido, así como Bluetooth 5.3, NFC para pagos móviles y un puerto USB tipo C. La pantalla integra el sensor de huellas dactilares, mientras que presume de sonido estéreo con dos altavoces y resistencia total al agua y polvo con certificación IP68. Eso sí, el teléfono ha engordado bastante, pesando ahora 209 gramos, unos 30 gramos más que el anterior modelo.

Cámara del Samsung Galaxy S23 FE

La otra gran novedad de este teléfono la encontramos en la cámara, donde tenemos un nuevo sensor de 50 megapíxeles que comanda su tripleta de sensores. A este le acompañan un gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles que ofrece un aumento de 3x. La cámara delantera nos ofrece un sensor de 12 megapíxeles, un retroceso respecto de los 32 megapíxeles con los que contaba su predecesor.

Precio del Samsung Galaxy S23 FE

En Estados Unidos este modelo se estrena por 599 dólares, y no hay noticia alguna sobre el precio que tendrá al llegar a España, que lo hará seguro. Otra cosa es con el precio que lo haga, que podría moverse seguramente entre los 600 y 750 euros.