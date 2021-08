No sabemos si Samsung ha decidido este apellido para el A21 por alguna razón concreta, pero viendo su ficha técnica podemos imaginar el por qué ha sido elegido así. Y es que la firma coreana ha lanzado ahora un dispositivo exclusivo para el mercado japonés, que entendemos que cuenta con ciertas limitaciones en su ficha técnica precisamente para adaptarse a las exigencias de este mercado. Estamos ante un nuevo Samsung Galaxy A21 que nos ofrece un cambio sutil, que es precisamente ese que le da un toque más básico, con un nuevo procesador Exynos.

Características del Samsung Galaxy A21 Simple

En realidad, estamos ante la tercera versión de este modelo, después de haber conocido a los A21 estándar y el A21s, una evolución de este. Podríamos decir que el nuevo Samsung Galaxy A21 Simple es la versión más modesta de las tres. Este llega con la principal novedad de un procesador Exynos 7884B, que es más modesto que los modelos que han montado las otras dos versiones, así como una pantalla más compacta y otros aspectos más simples. Ese es el principal valor de este modelo, que simplifica su procesador para ser un teléfono aún más asequible. Este modelo viene acompañado de 3GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno, que es ampliable mediante tarjetas microSD.

Nuevo Samsung Galaxy A21 Simple, además de sencillo es económico | Samsung

Su pantalla cuenta con un tamaño bastante compacto, siendo otra de las grandes diferencias. Esta cuenta con un tamaño de 5.8 pulgadas, con resolución HD+, lo que es bastante pequeño para lo que estamos acostumbrados últimamente en los smartphones. Este tiene un notch en forma de gota, y la tasa de refresco es estándar, de 60Hz. Además del procesador, la cámara también sufre un recorte importante, ya que pasamos de contar con una cámara cuádruple a una simple, como todo en este móvil, con un solo sensor de 13 megapíxeles, lo más habitual en este tipo de cámara de un solo sensor, mientras que delante la cámara para hacer selfies es de 5 megapíxeles.

La batería también es más pequeña, con un tamaño de solo 3600mAh, lejos de los 5000mAh de sus compañeros de gama, y cuenta con carga de 10W, también de lo más sencilla. Llega con Wifi de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, conectividad USB tipo C y conector para auriculares de 3.5mm. Un móvil que es barato, porque al cambio cuesta 170 euros, pero si miramos minuciosamente las características con las que cuenta, quizás no lo sea tanto.

Es un modelo que parece no va a salir de Japón, donde seguramente la relación de prestaciones y precio sea mucho mejor de lo que nos parece a nosotros. No sabemos si llegarán estos teléfonos a Europa o España, pero no hay que descartarlo, porque ya hemos visto dispositivos similares a este como los A01 o A02. Veremos qué ocurre finalmente, es curioso que un móvil con un perfil más bien orientado a mercados de países emergentes se ha puesto a la venta en un mercado como el nipón. Os mantendremos informados.