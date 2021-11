Nuevo Samsung Galaxy A03, uno de los móviles más baratos de Samsung

Cuando hablamos de móviles baratos, normalmente no pensamos en los de Samsung, ya que es un fabricante más asociado a móviles Premium. Pero esto no siempre es así, porque hay algunos móviles de la marca que sí pueden considerarse como terminales económicos, y uno de ellos es el nuevo Samsung Galaxy A03, el móvil más básico de la marca coreana. Este llega tras el modelo S que recientemente se estrenaba en España. Este nuevo modelo desde luego destaca por esa gran relación de prestaciones y precio que vamos a comprobar ahora.

Características del Samsung Galaxy A03

No podemos esperar una ficha técnica muy avanzada de este móvil básico, pero es más que suficiente para que el 99% de los usuarios móviles vean satisfechas sus demandas en el día a día. Empezando por su pantalla de 6.5 pulgadas, un buen tamaño, con una resolución HD+. Esta no tiene una tasa de refresco especial, ni tan poco le hace falta la verdad. El procesador con el que cuenta es de ocho núcleos, y funciona a una velocidad de hasta 1.6GHz. Cuenta con versiones de 3GB o 4GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento interno es de 32GB, 64GB o 128GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD.

Samsung Galaxy A03 | Samsung

La cámara de fotos trasera es dual, por lo que no hay nuevos sensores, aunque eso sí, con más resolución. Porque ahora el sensor principal es de 48 megapíxeles, mucho mayor de lo que venía siendo en este modelo desde luego. A este le acompañad otro sensor de 2 megapíxeles, de profundidad, por lo que no tenemos macro o gran angular, sensores de los que cada vez más prescinden muchos fabricantes en todas las gamas, sobre todo la media y de entrada. La cámara de fotos delantera tiene una resolución de 5 megapíxeles, básica pero suficiente para un uso cotidiano y hacer nuestras propias videollamadas.

La batería de este teléfono tiene bastante capacidad, no es el que más, pero desde luego está bien dotado, con 5000mAh. No hay rastro de una carga rápida, pero lo más normal es que cargue al menos a 18W. La conectividad nos ofrece Bluetooth 5 y Wifi, así como un conector USB tipo C. Además, presume de un sonido de calidad, con audio Dolby Atmos, que con unos buenos auriculares permite escuchar los contenidos multimedia con una especial tridimensionalidad. Tiene un grosor de 9.1mm, y por tanto tampoco es que pueda presumir de un factor de forma ligero o delgado.

Es un móvil que llega en varias versiones, con 3GB+32GB, de 4GB+64GB o 4GB+128GB, así como en colores negro, azul o rojo. Un móvil muy básico, que de hecho es el más modesto de la gama del fabricante, y del que de momento no se ha desvelado un precio. Pero en el caso de hacerlo no sería raro que se estrenará en las tiendas españolas por alrededor de los 150 o 160 euros. Lo que es un precio muy ajustado para una marca como Samsung, que es sinónimo de calidad y de premium.