Nuevo Oppo A55s, con 5G al mejor precio

La firma china Oppo acaba de lanzar un nuevo móvil de gama media. Se trata del Oppo A55s, que ha llegado al mercado japonés, pero que no es descartable en absoluto que llegue a España, ya que aquí hemos tenido ya algún que otro modelo de su gama en las tiendas. Un teléfono que destaca sobre todo por ser uno de los terminales con 5G más baratos del mercado. Un móvil que no va a revolucionar nada, pero que nos ofrece unas características versátiles y más que suficientes para poder ejecutar cualquier tarea de la forma más sencilla posible.

Características del Oppo A55s 5G

Este es un móvil de gama media que destaca por tener un diseño bastante atractivo, con un módulo de cámara rectangular de color negro que contrasta con el resto de la trasera del terminal. Su pantalla tiene un tamaño de 6.5 pulgadas, con un orificio en la esquina para la cámara, y que presume de resolución Full HD+. Lo mejor sin duda es que cuenta con una tasa de refresco de 90Hz y una respuesta táctil de 180Hz, por lo que en este aspecto nos ofrece lo último que podemos encontrar en un gama media.

Oppo A55s 5G | Oppo

El procesador es el versátil Snapdragon 480, es el procesador de gama de entrada de Qualcomm que nos ofrece 5G, y ahí radica en gran parte el atractivo de este teléfono. Viene acompañado de 4GB de memoria RAM, así como de 64GB de almacenamiento interno, que se puede ampliar mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos viene a certificar una tendencia al alza en los teléfonos de gama media o de entrada, y es la de volver a las cámaras duales, con solo dos sensores. Esta tiene un sensor principal de 13 megapíxeles, y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo que renuncia a un sensor ultra gran angular y un macro, que hasta ahora era habitual incluso en los modelos más económicos.

Oppo A55s 5G | Oppo

La batería con la que cuenta es de 4000mAh, lo que permite que el teléfono sea bastante ligero con 178 gramops, y no demasiado grueso, con unas dimensiones de 162,1 x 74,7 x 8,2 mm. Viene con conectividad Wifi 5, así como Bluetooth 5.0, un conector minijack para los auriculares, o un conector USB tipo C. Un aspecto que nos parece muy interesante por el precio tan ajustado que tiene, es que cuenta con certificación IP68. Esto quiere decir que se puede sumergir en el agua sin temor a dañarlo, podrá estar sumergido durante más de una hora a un metro de profundidad sin sufrir daños, aunque lógicamente no hay que abusar. También implica que tiene la mayor capacidad para resistir al polvo.

Y lo más importante, el precio, ya que está disponible por 250 euros, al menos de momento en Japón, que es donde se ha lanzado. No se descarta su llegada a Europa a un precio similar. Siendo sin duda uno de los móviles más baratos con conectividad 5G, algo que sin duda está disparando la participación de este tipo de móviles en las ventas globales de teléfonos.