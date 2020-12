El Nuevo Nokia 5.4 cuenta con cuatro cámaras traseras y lentes ZEISS

Nokia poco a poco está renovando su gama media con nuevos modelos, a pesar de haber hecho lo propio y presentado hace solo unos meses el Nokia 5.3, el predecesor del teléfono que ha hecho oficial hoy HMD Global, la firma detrás de la nueva Nokia con móviles Android. Este nuevo modelo llega como una pequeña evolución, y nos ofrece unas interesantes características, sobre todo con una cámara de fotos con lentes ZEISS, que ya no son exclusivas de la gama media de la firma nórdica.

Características del Nokia 5.4

El nuevo teléfono de Nokia cuenta con un diseño bastante similar al que hemos visto en otros móviles de la marca recientemente. Con un original diseño de cámara circular y los acabados Premium como la habitual seña de identidad de la marca. Estamos ante un terminal con una pantalla de 6.39 pulgadas con resolución HD+, y que tiene un agujero en la esquina para la cámara de fotos frontal. Le acompaña un procesador Snapdragon 662, todo un clásico de la gama media en móviles Android, que nos permite contar con un rendimiento más que fluido para el día a día de la mayoría de usuarios.

Cuenta con versiones de 4GB y 6GB de memoria RAM. Mientras que el almacenamiento interno de 64GB y 128GB ampliables mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos con la que cuenta tiene cuatro sensores traseros, y cuenta con las prestigiosas lentes ZEISS tan características de los móviles de Nokia desde hace décadas. Esta cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles, 5 megapíxeles ultra gran angular, 2 megapíxeles para retratos y 2 megapíxeles macro. Mientras que en la parte delantera, en el agujero de la pantalla, tenemos un sensor de 16 megapíxeles, bastante resolución para una de estas cámaras selfie.

La batería nos ofrece una capacidad de 4000mAh, si bien no es la más alta que podemos encontrar hoy en esta gama, sí que es más que suficiente para un móvil de sus características. De hecho Nokia asegura que podría permanecer encendido el teléfono hasta dos días seguidos con una sola carga. La carga es de 10W, no siendo desde luego su punto fuerte. Respecto de la conectividad llega con Wi-Fi b/g/n, algo negativo, ya que no podrá ver redes 5G, así como con Bluetooth 4.2, Radio FM, conector minijack y USB-C. Un punto positivo es que ofrece conectividad NFC, que nos permite hacer pagos móviles en tiendas.

Tiene un lector de huellas en la parte trasera, y como buen móvil con Android One, el asistente de Google integrado. Un terminal que llega al mercado con Android 11, siendo de los primeros móviles que lo integra de fábrica. Un teléfono que se pone a la venta en Europa en por 189 euros, para la versión que cuenta con 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno, mientras que para la que tiene 6GB de RAM de momento no hay un precio. Sea como fuere, es un buen móvil de Nokia, aunque quizás no ofrezca todo lo que cabría esperar para luchar contra la fiera competencia china.