Nuevo Nokia C20 Plus, también con Android GO por menos de 100€

Ayer conocíamos uno de los nuevos móviles baratos de Nokia, el C01 Plus, un teléfono que consigue un coste inferior a los 100 euros por contar con el sistema operativo Android GO, que a su vez necesita de un hardware muy poco exigente, que permite reducir los precios. En este caso estamos hablando de un dispositivo que cuesta también menos de 100 euros, y que probablemente esté orientado sobre todo al público de los países emergentes. Un terminal del que no podemos esperar un hardware muy competitivo, pero que sobre todo destaca sobre si compañero de gama en la pantalla, que es más grande.

Características del Nokia C20 Plus

Lógicamente se trata de un móvil bastante básico para ser un teléfono de este precio. Algo que notaremos sobre todo en el rendimiento, ya que su procesador es muy básico. Ya que se trata de un UNISOC SC9863a. Este no es precisamente un móvil rápido, pero teniendo en cuenta que llega con Android 11 GO como sistema operativo, que necesita de muchos menos recursos para funcionar, podemos esperar un rendimiento medianamente solvente en el día a día. A este procesador le acompañan 3GB de memoria RAM, más que su compañero de gama y por encima de lo normal en estos modelos.

Nokia C20 Plus | Nokia

Y hay 32GB de almacenamiento interno, que son ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 256GB. La cámara de fotos es también básica, con dos sensores de 8 y 2 megapíxeles, mientras que delante que la cámara frontal es de 5 megapíxeles. Por tanto en este apartado contamos con lo mínimo para poder hacer unas fotos dignas, pero no esperamos nada extraordinario en este aspecto. Eso sí, es un teléfono que para ser un Android GO tiene mucha batería, de hecho es de 4950mAh, rozando ese estándar que se ha instalado en los móviles de gama media con 5000mAh.

Nokia C20 Plus | Nokia

La carga es de 10W, y se podría considerar como rápida de alguna manera. Un teléfono que cuenta con una pantalla más grande que la de su compañero de gama, y que se puede considerar como moderna, con un tamaño de 6.5 pulgadas y resolución HD+. Por tanto en este aspecto sí que nos da la superficie de panel de un teléfono más avanzado. No le falta Wifi b/g/n, Bluetooth 4.2, conector minijack para auriculares o Radio FM. Por tanto podemos esperar todo lo que en un smartphone normal de gama media, pero con la salvedad de su sistema operativo Android 11 GO.

Este requiere de muchos menos recursos para funcionar de manera fluida. De hecho basta 1GB de memoria RAM para ello, y este modelo lo multiplica. Aunque sin duda merece la pena por el precio con el que llega al mercado, que es de solo 89 euros. Eso sí, es un modelo que de momento se ha puesto a la venta en China, por lo que habrá que esperar a comprobar si llega finalmente a España, algo que no es descartable puesto que Nokia vende también móviles muy básicos en nuestro país.