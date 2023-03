El nuevo móvil plegable de Huawei llegará pronto a Europa

La semana pasada Huawei presentaba sus nuevos móviles de alta gama, los P60, pero junto a ellos conocíamos también su nuevo móvil plegable, el nuevo Huawei Mate X3, un teléfono sorprendente por fuera y por dentro que no deja indiferente a nadie, empezando por su factor de forma plegable. Un teléfono que ahora sabemos que podría llegar a Europa más pronto que tarde, todo gracias a las nuevas informaciones que hemos conocido ahora sobre él. Y es que ya hay una fecha oficial para que este teléfono se presente en Europa, vamos a conocerla.

¿Cuándo se presenta a nivel global?

Pues bien, no solo será el nuevo Huawei Mate X3 plegable, sino también los Huawei P60, lo que serán presentados en Múnich el próximo 9 de mayo de este 2023. Así lo ha anunciado oficialmente Huawei, que no solo lanzará el nuevo plegable y los topes de gama de la marca, sino que también vendrán acompañados de otros muchos lanzamientos a nivel global. Como por ejemplo el nuevo smartwatch Huawei Watch Ultimate o los Freebuds 5, por lo que será una velada multitudinaria no solo en asistentes, sino también en nuevos productos.

Huawei Mate X3 | Huawei

¿Cómo es el nuevo plegable?

Desde luego es un teléfono que llega con todo lo necesario para convertirse en el centro de los terminales plegables. Es así gracias a una pantalla plegable de gran tamaño, de 7,85 pulgadas, con tecnología OLED, así como una tasa de refresco de 120Hz. Además, la resolución es Full HD+. La pantalla externa tiene un tamaño muy grande también, de 6,4 pulgadas, también OLED y con una tasa de refresco de 120Hz, por supuesto todo ello compatible con HDRs de todos los colores y tipos.

Huawei Mate X3 | Huawei

El rendimiento depende de un Snapdragon 8+ Gen 1, que en este caso como ya es habitual por el veto estadounidense, está limitado a la tecnología 4G, por lo que no tenemos 5G. Hay versiones de hasta 1TB de almacenamiento interno, así como una memoria RAM de hasta 12GB. En el apartado fotográfico tenemos una cámara solvente, aunque quizás no tan potente como esperábamos, sobre todo después de ver las de los P60 Pro. Y es que, aunque cuenta con tres sensores, los secundarios no cuentan con tanta calidad.

Tiene uno principal de 50 megapíxeles, así como un periscopio de 8 megapíxeles con un potente zoom de 5x, y un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Por lo que hay mucho zoom pero poca resolución. Delante hay un sensor de 8 megapíxeles. Es un teléfono con Wifi 6, Bluetooth 5.2, NFC para pagos móviles, un conector USB tipo C, así como un lector de huellas lateral. La batería tiene una buena capacidad de 4800mAh, mientras que la carga es de 66W, bastante rápida para ser un plegable y que la carga en apenas 40 minutos. Un teléfono que no es barato, ya que su precio ronda los 2.000 euros al cambio.

Pero no podríamos esperar otra cosa de un teléfono plegable de uno de los fabricantes más vanguardistas. Aunque eso sí, su verdadero Talón de Aquiles sigue siendo que no contará con apps o servicios de Google, en su lugar tenemos HarmonyOS 3.1 y la AppGallery de Huawei.