Nuevo Motorola Moto G31, un móvil muy barato con pantalla AMOLED

En los últimos años el concepto de teléfono móvil de gama media se ha convertido en algo un tanto difuso, como hemos podido comprobar con tantos móviles que presuntamente tienen características para ella, pero que tienen precios tan bajos que podrían ser de la gama de entrada. Es el caso del Motorola en que nos fijamos hoy, que nos ofrece algunas características muy destacadas por un precio realmente ajustado. Se trata del Motorola Moto G31, que viene a engordar la gama Moto G, que está alcanzando un tamaño tan inabarcable como el de competidores como Xiaomi o Realme.

Características del Moto G31

Este nuevo teléfono llega con una característica que nos parece destacable si tenemos en cuenta su precio. Y es que su pantalla cuenta con tecnología AMOLED, algo que hasta hace no mucho estaba reservado a las gamas altas. Esta tiene un tamaño de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+, pero que lamentablemente no tiene una tasa de refresco especial, sino que es de 60Hz. Esta tiene un agujero en la parte superior para alojar la cámara de fotos delantera, lo que le sienta realmente bien. Un teléfono que cuenta con un procesador de gama media bastante potente, como es el MediaTek Helio G85, que es un procesador que se comporta especialmente bien en videojuegos.

Moto G31 | Motorola

Viene con una memoria RAM respetable, en versiones de 4GB o 6GB de memoria, más que suficientes para cualquier uso que hagamos de él. El almacenamiento interno es de hasta 128GB ampliables mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos de este teléfono es triple, contando con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante la cámara para los selfies nos ofrece una resolución de 13 megapíxeles, más que suficiente para buenos selfies y videollamadas, por supuesto para mantener la distancia social.

Moto G31 | Motorola

Un teléfono que cuenta con una buena batería de 5000mAh, con una capacidad más que notable y que además es compatible con carga rápida de 20W. Un terminal que no es que pueda presumir de grosor, ya que tiene 8.45mm. y que es relativamente ligero, con 180 gramos, teniendo en cuenta su tamaño y su batería. Además, es un móvil bastante agraciado en cuanto a diseño, con una textura de lo más llamativa en su parte trasera. El teléfono de momento se ha lanzado en India, por un precio que parte de los 150 euros al cambio. Un móvil que no destacaría por ese precio si no contara con la pantalla OLED que tiene.

Y es que este tipo de paneles son mejores que los LCD en muchas facetas, sobre todo porque los negros son más puros y los colores más vividos normalmente. Todo apunta a que llegará pronto a España, ya que actualmente este Motorola Moto G31 ya tiene su propio espacio en la web española de la marca. En ella lo podemos ver en una sola versión de 4GB+128GB y en colores Mineral Grey y Baby Blue. El precio debería ser similar al del G30, alrededor de los 200 euros en España.