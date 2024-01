El nuevo modo antirrobo de los iPhone ya está disponible, llega con iOS 17.3

A nadie nos gustaría vernos en la tesitura de ser conscientes de que nos pueden haber robado el móvil. Pero si llega el caso, lo menos que podemos esperar es que se minimicen los daños, aunque sea de forma remota. Y eso es precisamente lo que ahora está mejorando Apple, que ya contaba de por si con un buen sistema para reducir esos riesgos, y que ahora lo apuntala con una nueva funcionalidad que se estrena con la última versión de iOS, que precisamente está llegando ahora a los móviles del fabricante californiano.

La mejor función de iOS 17.3

Han llegado otras novedades con esta actualización, pero sin duda esta es una de las mejores, si no es la mejor, sobre todo por toda la tranquilidad que nos puede aportar. Se trata de un nuevo modo denominado Protección en caso de robo del dispositivo, que viene a ser un método para evitar que, en el caso de ser sustraído el teléfono, se puede obtener algo de él. Algo que no solo protege nuestros datos, sino que puede disuadir a muchos ladrones de intentar robar uno de estos móviles, ya que será mucho más difícil obtener algo de ellos.

En el momento que se produzca el robo, si tenemos activada esta protección del terminal en caso de robo, vamos a poder protegerlo mucho mejor frente a los ataques de los ladrones. Lo que estos quieren de nuestros móviles, si no es revenderlos, es básicamente hacerse con sus datos más sensibles para poder extorsionarnos y pedirnos un rescate. Pero con la nueva función esto no es posible. Y es que la nueva capa de seguridad requerirá del Face ID para poder acceder al teléfono, incluso en el caso de que el ladrón sepa cuál es nuestro PIN de acceso.

Incluso con él, no podrá acceder a su contenido, ya que será necesario que nuestro rostro también esté delante de la pantalla del teléfono, precisamente para evitar que cualquiera que no seamos nosotros pueda acceder al contenido sensible. Si no somos nosotros los que estamos delante del iPhone, no será posible desactivar la función de Buscar el iPhone, y por tanto el teléfono será localizable siempre y cuando esté encendido.

Por tanto, para el ladrón o hacker no servirá de mucho hacerse con el teléfono, ya que, aunque este conozca un dato tan revelador como el PIN de acceso, seguirá sin tener acceso al terminal. La nueva función se puede activar dentro de los ajustes de Face ID y código. Una vez que la activamos se activa cuando el teléfono se encuentra lejos de lugares de confianza, como pueden ser nuestro hogar o la oficina donde trabajamos. Cuando no nos encontremos en esos lugares, se añadirá esta capa adicional que necesita del Face ID favorable para poder acceder a nuestros datos dentro del teléfono. Junto a iOS 17.3, Apple ha liberado también otras dos versiones de sistema operativo para sus dispositivos, como son iPadOS 17.3 y WatchOS 10.3.