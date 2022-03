El nuevo Huawei Nova 9 SE es la alternativa perfecta a los Realme 9 y Redmi Note 11

La firma china Huawei sigue lanzando nuevos móviles al mercado, pero a un ritmo claramente inferior al de hace unos años. Y es que el veto de Estados Unidos ha reducido al mínimo la capacidad de la firma china para lanzar nuevos teléfonos. De hecho, se ha centrado solo en la gama alta en estos últimos meses, y en los móviles de gama media más premium. Pero eso está cambiando ahora con el nuevo Huawei Nova 9 SE, un teléfono que, sin ser de entrada, sí que nos ofrece una ficha técnica para la gama media que bien puede pasar por un perfecto contrincante a los Realme 9 y Redmi Note 11, que son sin duda los gama media más valorados del mercado actualmente.

Así es el nuevo Huawei Nova 9 SE

Este teléfono se caracteriza por algunas características realmente interesantes para un gama media que será presuntamente asequible, ya que de momento no se ha desvelado su precio. Estamos hablando de un teléfono con una pantalla bastante grande, de 6.78 pulgadas, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 90Hz. El panel táctil tiene una gran resolución de 240Hz, por lo que en este aspecto tenemos una pantalla de lo más solvente.

Huawei Nova 9 SE | Huawei

El procesador es un Snapdragon 680, que es 4G, ya que la firma china tiene vetado el acceso a los procesadores con conectividad 5G. A este le acompañan 8GB de memoria RAM, así como hasta 256GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara es otro de los aspectos destacados, contando con cuatro sensores traseros. El primero de ellos tiene mucha resolución, nada menos que 108 megapíxeles. Mientras que el resto son un ultra gran angular de 8 megapíxeles, uno de profundidad de 2 megapíxeles y otro macro de 2 megapíxeles.

Delante la cámara de fotos para los selfies llega con una gran resolución de 16 megapíxeles, más que suficientes no solo para esos selfies, sino también para para hacer videollamadas con cierta calidad. La batería es otro de los puntos fuertes de este teléfono, ya que, aunque su capacidad es algo limitada para lo que estamos acostumbrados últimamente, con 4000mAh, la carga rápida es de 66W, lo que permitirá carga el teléfono al completo en poco más de media hora. De esta forma es un móvil que, aunque se orienta a la gama media más accesible, cuenta con una carga rápida que hace un año llevaban muchos móviles topes de gama o incluso buques insignia.

Como es habitual, es el software es una de sus grandes pegas. Por un lado, sigue contando con Android 10, lejos de la versión 12 que llevan la mayoría de móviles nuevos. Y Además es un Android bajo EMUI 12, la capa de personalización de Huawei que no cuenta ni con las apps ni los servicios de Google. La conectividad ofrece Wifi de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, NFC para poder pagar en establecimientos y conectividad USB tipo C. El lector de huellas lo tiene en el lateral, En el botón de encendido. De momento se ha presentado en China, y no hay información sobre precios.