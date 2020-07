Este pasado mes de abril Apple presentaba su esperado nuevo iPhone SE de 2020, un teléfono del que se había venido hablando insistentemente durante los últimos cuatro años. Y esta vez parece que Apple va apostar fuerte por ofrecer nuevos iPhone baratos, y no nos referimos solo al iPhone 12 estándar. Sino que quiere expandir la gama SE con un modelo más grande, algo que ya os contamos en su momento, y que también hay novedades relacionadas con una nueva generación del modelo presentado hace unos meses. Una nueva filtración nos da más detalles acerca de ambos dispositivos.

iPhone SE 2 Plus, nuevas características

Hace unos meses, poco después del lanzamiento del iPhone SE de 2020, conocimos que Apple estaría trabajando en un nuevo modelo de este móvil, con un tamaño más grande, que podría ser el equivalente a los antiguos iPhone Plus de Apple. Ahora las nuevas informaciones apuntan a que este terminal contará con una pantalla de 5.5 pulgadas, similar a la que tenía por ejemplo el iPhone 8 Plus, siguiendo así la estela del SE que es casi una copia en el diseño al iPhone 8. Aunque habría diferencias importantes en este apartado externo, ya que no se confiaría de nuevo en el clásico Touch ID, sino en un lector de huellas ubicado en el lateral, seguramente en el botón de encendido.

iPhone SE de 2020 | Apple

Por tanto la pantalla podría prescindir de bordes casi por completo, al no necesitar guardar espacio en la parte inferior para el Touch ID clásico. Se espera que este nuevo modelo pueda presentarse junto con los iPhone 12 este mismo otoño, un móvil que de contar con estas características podría levantar mucha expectación si a su vez va a acompañado de un precio medianamente atractivo, algo más caro que el iPhone SE de 2020 que tiene un precio en España de 489 euros.

iPhone SE 3 para 2021

Las nuevas informaciones apuntan a que Apple no dejará pasar tanto tiempo entre el actual SE y un sucesor, como ocurrió con la anterior generación, en la que transcurrieron nada menos que cuatro años. Desde Japón aseguran que Apple va a lanzar un iPhone SE 3 para la primera mitad de 2021, seguramente también en la primavera. Y que este teléfono contaría de nuevo con el Apple A13 Bionic. Un modelo por tanto que no sería 5G, algo lógico si estamos hablando de la variante barata de los iPhone. Así que tendríamos en el horizonte dos nuevos SE, un más grande y la nueva generación conservando el mismo procesador.

Es posible que los cambios de ese nuevo iPhone SE 3 se limiten al diseño externo, integrando también ese lector lateral y una pantalla sin bordes, lo que sería suficiente desde luego para poder justificar una nueva generación. Veremos de todas maneras qué es lo que ocurre finalmente, pero parece que se están moviendo cosas en Apple, sobre todo relacionadas con los iPhone más baratos, algo a lo que va a tener que recurrir para poder seguir manteniendo las ventas a buen ritmo en este mundo de pandemia que nos ha tocado vivir.