Nothing, formada por ex de OnePlus, presentaría su primer móvil en unas semanas

Carl Pei fue su momento una de las caras visibles de OnePlus, como cofundador de esta reconocida marca, principalmente por sus smartphones. Pero desde hace un par de años sigue su propio camino lejos de OnePlus, con una nueva marca denominada “Nothing” que de momento ha lanzado solo unos auriculares, con un llamativo diseño transparente. Pero desde que conocimos esta marca, todos hemos esperado de alguna manera a un teléfono como producto estrella. Ya que es evidente que Pei dejó OnePlus porque no estaba contento con el rumo de la marca, que había dejado de lado su promesa de lanzar sólo móviles de alta gama baratos. Ahora parece que por fin ese momento está más cerca que nunca, tal y como hemos conocido ahora.

Llegaría en abril

Eso es al menos lo que aseguran las fuentes de las que nos hacemos eco, el medio TechCrunch, que ha podido tener acceso a las palabras de alguien cercano a la empresa, que ha asegurado que el primer teléfono de Nothing se presentará el próximo mes de abril. Y estos rumores estarían fundados, ya que al parecer el propio Carl Pei habría estado enseñando un prototipo del teléfono a algunos ejecutivos en el Mobile World Congress de Barcelona, lógicamente en el ámbito exclusivamente privado. Una de estas reuniones habría sido con el director ejecutivo de Qualcomm, por lo que podemos hacernos una idea de qué tipo de procesador utilizaría este fabricante.

Recrean el aspecto transparente que tendría el esperado Nothing Phone | Twitter de osho jain

Parece ser que el primer teléfono de Nothing tendrá algo en común con los auriculares lanzados hace unos meses, un diseño transparente, que parece ser a día de hoy la seña de identidad de esta nueva marca. Parece ser que los auriculares de Nothing han tenido cierto éxito, vendiendo casi medio millón de unidades. Parece ser que la marca trabaja en varias líneas de producto, no solo en smartphones, pero es evidente que son estos los que van a generar la mayor notoriedad para la marca. Y sabiendo qué es lo que llevo a Carl Pei a dejar OnePlus, podemos imaginarnos lo que podría ofrecer el primer teléfono de Nothing.

Y es que con él al frente OnePlus hizo gala de su verdadera esencia, la del “Flagship Killer” un teléfono barato, pero con todo para mirar de tu a tu a los teléfonos de alta gama, y con un software agradable de utilizar por todos. Así que este nuevo teléfono de la marca debería ser un móvil razonablemente accesible, no a 300 euros como en el comienzo de OnePlus, pero sí que podría moverse entre los 500 y 600 euros. Un móvil con procesador Snapdragon 8, y con una pantalla de calidad, AMOLED de 120Hz.

La cámara debería ser otro de los aspectos destacados, sin llegar a ser de tope de gama, sí que tendría una calidad superior a la media. Y sobre todo un software inspirado en OxygenOS, que ha sido el gran valedor de OnePlus en los últimos años. Veremos qué hay de todo esto al final, desde luego es un móvil que va a crear expectación entre los más nostálgicos de aquellos móviles de OnePlus con una relación de prestaciones y precio espectacular.