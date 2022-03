Nothing anuncia su futuro móvil y se filtran los primeros diseños

OnePlus ha pasado en los últimos años por un importante proceso de transformación. Ha dejado de ser una marca especializada en exclusiva en teléfonos de alta gama, como lo fue durante varias generaciones, salvo por el fugaz lanzamiento del OnePlus X de gama media. Uno de sus cofundadores dejó la empresa, y se montó por su cuenta “Nothing” una marca que de momento ha lanzado solo unos auriculares con un original diseño transparente. Ahora los rumores sobre un posible teléfono se han confirmado en uno de los pocos eventos que hemos conocido de la marca.

Su primer teléfono

La marca ha confirmado ahora a través de Pete Lau, el ex de OnePlus, que su primer móvil llegará al mercado el próximo verano, por lo que la expectación alrededor de este teléfono no va a dejar de crecer en los próximos meses. Y no solo han anunciado eso, sino que uno de los aspectos más queridos de los OnePlus originales, su capa de personalización, va a tener también un gran protagonismo en esta nueva marca. De hecho, han confirmado que el teléfono de Nothing contará con su propia capa, estrechamente desarrollada para exprimir a fondo todo el potencial de los procesadores Qualcomm con los que contará.

El nuevo terminal contará con Android como sistema operativo, en su versión más pura, aunque con el toque maestro que Carl Pei imprimió a los OnePlus con OxygenOS. Esta capa, que ahora se está fusionando con el ColorOS de Oppo ha sido uno de los grandes reclamos para aumentar la reputación de OnePlus. Y puede que ahora muchos de esos usuarios desencantados con el acercamiento a Oppo miren con esperanza al desarrollo de este Nothing Phone que se espera para los próximos meses. Además de partida, este nuevo fabricante ofrecerá en su móvil tres años de actualizaciones de sistema, uno más de lo habitual, así como otros cuatro años de actualizaciones de seguridad, dos más de lo que también es habitual en el entorno de Android.

La marca ha dejado claro que cuentan con el apoyo de Qualcomm, por lo que es de esperar que este nuevo teléfono, que conociendo a Carl Pei, debería ser un tope de gama, cuente con el procesador Snapdragon 8 Gen 1, que es el más potente que podemos encontrar actualmente entre los móviles de alta gama con Android. Ahora bien, para poder sorprender y hacerse un hueco en el mercado Nothing tendrá que ofrecer algo diferente, o hacer extremadamente bien todo lo que ya tenemos habitualmente en otros teléfonos.

Esto quiere decir que, si no destaca por una gran cámara de fotos, una carga muy rápida o una pantalla deslumbrante, deberá ofrecer buenas características en todas las facetas, sobre todo a un buen precio, y con un software de calidad que garantice un rendimiento muy potente. Esto unido a un diseño distintivo puede permitir a estos teléfonos hacerse un hueco. Ahora el mercado está aún más competido que cuando OnePlus era el auténtico “Flagship Killer” por lo que el reto es doble. El primero aperitivo de este teléfono llega en abril, cuando podremos probar su nuevo “launcher” en la Play Store.