El móvil más extravagante de Realme sigue adelante

Esta misma semana en el MWC 2022 de Barcelona, Realme presentaba sus nuevos topes de gama, los GT2 y GT2 Pro. Unos teléfonos que sin duda cuentan con una relación de prestaciones y precio sobresaliente. A nivel de diseño han llegado con novedades interesantes, pero no es precisamente un rasgo por el que destaquen estos teléfonos. Y es que hace unos meses uno de los principales filtradores del entorno Android desveló las imágenes de un presunto teléfono de Realme, que tenía un diseño muy extravagante. Se pensaba que pertenecía a los modelos que se presentaron esta semana, pero no fue así, entonces, ¿qué ha pasado con este teléfono?

Llegará más adelante

El filtrador @Onleaks fue el encargado de mostrarnos las imágenes de este extravagante teléfono. Y normalmente no suele fallar cuando se trata de avanzar nuevos modelos, eso es precisamente lo que nos extraña en este caso, que no se haya convertido en realidad la filtración de este conocido leakster. Pero parece que no ha errado del todo en su pronóstico, porque hoy esta historia ha dado un giro total, además por parte de una fuente oficial. Y es que este mismo filtrador se ha atrevido a preguntarle a Realme qué es lo que ha pasado con ese móvil que el filtró en su momento en base al trabajo que estaba haciendo la compañía de cara a sus futuros teléfonos.

Y curiosamente la cuenta oficial de Realme en Twitter le ha respondido con un críptico mensaje. Le ha dicho que “Estar atentos” o lo que es lo mismo, no han cerrado la puerta a que ese diseño pueda llegar en el futuro, aunque lógicamente no con la descripción que se desveló en su momento, algo evidente cuando esos teléfonos ya han sido presentados con ese aspecto. Ahora por tanto son varias las interrogantes que se abren con esta respuesta del propio fabricante, que, por cierto, ha sido aplaudida por el reconocido filtrador.

La pregunta ahora es a qué móvil pertenece este diseño que es bastante similar al del Google Pixel 6 Pro, pero que a su vez hace un guiño a la mascota de Realme, que tiene precisamente unas gafas con un aspecto similar al de la cámara de estos teléfonos. Entendemos que este diseño es el de un móvil de alta gama, y con los dos topes de gama ya presentados, solo se nos ocurre un teléfono aún mejor equipado que estos.

Quién sabe si en la segunda mitad del año estos teléfonos podrían recibir una nueva generación, similar a los modelos T de Xiaomi, que se suelen lanzar a la vuelta del verano con un procesador más potente, no sería descartable, aunque desde luego se trataría de la primera ocasión en la que Realme hiciera esto. Y más improbable, que haya un modelo Ultra del Realme GT2 Pro, que pueda destacar sobre todo en una cámara aún mejor, algo que parece también va a pasar con el Oppo Find X5 Pro o el OnePlus 10 Pro, dos móviles que pertenecen al grupo que es propietario tanto de Oppo, como de OnePlus y Realme.