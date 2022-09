¿Un móvil sin botones físicos? Samsung estaría trabajando en uno

El concepto de móvil sin botones físicos no es nuevo, de hecho, ya ha habido algunos modelos que han explorado esta posibilidad, aunque más bien de forma experimental. Cuando se impuso el conector USB tipo C, también para los iPhone, se especuló con que Apple podría renunciar antes a los puertos que incluir uno de estos en sus móviles, algo que no va a pasar. Pero ahora conocemos de nuevo informaciones sobre un gran fabricante, como Samsung, que estaría trabajando en un móvil con esta configuración, sin botón físico alguno, aunque no parece que fuera a llegar pronto a las tiendas.

[[H3:Un Galaxy… S25 nada menos]]

Los Galaxy S son de sobra conocidos como los móviles más avanzados de Samsung, con permiso de los plegables de la marca. Y ahora conocemos informaciones que llegan desde Corea que apuntan a que podrían tener una versión sin botones dentro de cierto tiempo, al menos no llegarían en menos de dos generaciones. Por lo que estaríamos hablando del Samsung Galaxy S25, que debería llegar al mercado en 2024. Las informaciones apuntan a que los coreanos podrían lanzarlo en exclusiva solo en algunas regiones u operadores concretos.

Samsung Galaxy S22 | Samsung

Básicamente sería un móvil que no contaría con botón de encendido ni botones de volumen, prescindiendo de ellos y presuntamente sustituyéndolos por el control por software, mediante voz, o simplemente por otros botones capacitivos. Este último caso es el más probable, porque, aunque técnicamente se trate de botones, estos no sobresaldrán del cuerpo del teléfono, y por tanto parecerá que no cuenta con ellos. Por tanto, no se trataría en principio de una versión sin puertos también, sino que seguiría contando con un puerto USB como el actual.

Esto sería algo fácilmente reemplazable, con una carga inalámbrica competente, pero en el caso de Samsung, actualmente está lejos de ser rápida, por lo que no sería una opción, salvo que los coreanos den con una tecnología de carga más potente y segura según sus estrictos requisitos. No es ni mucho menos la primera vez que conocemos a un teléfono sin botones físicos. Algo que ya exploró en su momento el Vivo Apex en el año 2019, un teléfono que llegaba al mercado sin puertos, sin botones o cámara selfie, dejando su diseño y protuberancias superficiales en las mínimas posibles.

Otra alternativa para prescindir de los puertos serían las cargas magnéticas, al estilo del Magsafe de Apple, o del MagDart de Realme. Este último se quedó solo en la presentación, y no ha ido más allá. Pero el primero sí que ha demostrado que un móvil sin puertos sería posible con una tecnología como esta con algo más de potencia. Sea como fuere, parece todavía lejano la llegad de un móvil sin puertos ni botones al mercado, pero es evidente que tampoco es descabellado. Estas informaciones nos recuerdan que está más cerca de lo que pensamos. Probablemente este rumor tenga más que ver con algún proyecto en marcha, todavía en sus primeros compases, pero que nos puede dar una idea de por dónde van las cosas.

