Tu móvil Android consume datos móviles incluso cuando no lo utilizas, y por ello han demandado a Google

Nuestros teléfonos móviles están continuamente intercambiando datos, ya sea realizando copias de seguridad, descargando actualizaciones de aplicaciones, con su uso diario, es algo lógico que a lo largo del mes gastemos varias gigas en datos que han entrado y salido de nuestros móviles para ejecutar las tareas del día a día. Pero lo que no es tan normal es que nuestro teléfono siga gastando datos incluso cuando no lo estamos utilizando para nada, y no se dan ninguna de las anteriores situaciones. Esto le ha valido una demanda colectiva a Google en Estados Unidos, ya que han podido contrastar que los móviles con su sistema operativo envían de media al mes 250 megas de datos cuando no se están utilizando, y lo más inquietante de todo, la mayoría de ellos camino de los servidores de Google.

Demanda colectiva contra Google

Tal y como hemos conocido gracias a The Register, se ha presentado una demanda colectiva contra Google en la corte federal de San José en California. Los demandantes con sede en Illinois, Iowa y Wisconsin han denunciado al gigante tecnológico por una prácticas que consideran opacas. La demanda se basa en el uso poco transparente de los permisos para enviar datos de los móviles Android a los servidores de Google de manera pasiva, o lo que es lo mismo el envío de datos a esos servidores sin una causa clara. En la demanda esgrimen que Google ha desarrollado el sistema operativo de tal manera que de forma constante los móviles estén enviando datos a sus servidores incluso cuando no se están utilizando ninguna de sus apps, o el sistema operativo.

Móvil Android | Foto de Lisa Fotios en Pexels

Los demandantes han cifrado en una media de 8,8 megas al día el consumo de datos pasivos de un teléfono Android recién comprado. Por tanto al cabo del mes son unas 264 megas las que se envían sin razón aparente, el 94% de esos datos dirección a los servidores de Google. Por tanto estaríamos hablando de un consumo de datos a lo largo del año de más de tres gigas, una cifra que ya impone bastante más para ser unos datos aparentemente sin origen ni destino claro. Se ha demostrado que un teléfono en reposo, con todas las apps cerradas, ha contactado con Google para enviar datos unas 16 veces por hora, unas 389 veces al cabo de un día entero.

El problema viene cuando hablamos de que estas comunicaciones se hagan sobre un plan de datos y no a través de conexiones Wifi, con el coste económico que eso puede suponer para los usuarios. Calculan que a lo largo de un mes los usuarios pueden haber perdido un dólar por el tráfico de estos datos, unos 10 euros al cabo de un año entero. Según los demandantes, los ingresos por publicidad estarían detrás de gran parte de estos intercambios de datos. Se aprovecharían para poder realizar descargas de anuncios para mostrar en el teléfono, que incluso cabe la posibilidad que no se muestran posteriormente y por los que se podrían obtener ingresos también en algunos casos. De momento Google no se ha pronunciado al respecto.