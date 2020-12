Tu móvil con Android Go ahora va a hacer mejores fotos, ¿sabes por qué?

Los móviles con Android Go han tenido su popularidad hace un año o dos, cuando se convirtieron en las mejores alternativas para hacerse con un móvil Android barato, existiendo móviles que se movían en una horquilla de precios entre los 60 y 90 euros. Todo ello gracias a contar con el sistema operativo Android Go, una suerte de Android “light” que necesitaba de menos recursos para funcionar, y orientado principalmente a los países en vías de desarrollo. Pero muchos de esos modelos también se han vendido en España, donde ya no tienen mucho mercado, al existir móviles mucho más potentes y con el Android estándar por un precio bastante ajustado. Ahora estos móviles con Android Go van a poder disfrutar de uno de los mejores modos de fotografía que existen, y que también tiene su versión Go ahora, como es la de la cámara de Cámara Go.

El HDR llega a la cámara Go

La app de cámara de Google en su versión Go llegaba a estos móviles la pasada primavera, y lo hacía para ofrecer todo el buen post procesado de esta app, que es uno de los mejores del mercado, y que ha dado unos resultados excelentes en los móviles de Google incluso con cámaras de un solo sensor. Ahora la app recibe en Android Go la posibilidad de utilizar el modo HDR a la hora de hacer fotos. Esto facilita enormemente la labor de hacer fotos cuando hay ciertos desequilibrios de luz en la escena que estamos captando. Con el alto rango dinámico activado se equilibra la luz en toda la escena.

Este modo llega ahora a los móviles Android Go más avanzados, como por ejemplo el Nokia 1.3. En un tuit que mencionaba precisamente al inicial que se publicó en octubre con las bondades del HDR en las cámaras de los móviles con Android Go. Ahora en un nuevo tuit anuncia la disponibilidad de este modo de cámara gracias al nuevo modo. Y lo hace con un ejemplo que muestra cómo van a mejorar esas fotos. Tal y como os decíamos, con este modo las fotos serán mejores, y será posible mostrar zonas oscuras con más nitidez y claridad, evitando esas siluetas negras cuando hacemos fotos con el sol detrás de una persona, edificio o un paisaje.

Lógicamente que una foto salga bien no depende solo del software, porque si la cámara no es buena el resultado va a ser acorde. Pero este procesador de las fotos por parte de Google nos garantiza el mejor resultado posible para nuestro móvil, incluso mejor que el que pueda ofrecernos el propio fabricante con el software original. Por tanto si tienes uno de estos móviles, debes estar atento a las actualizaciones de la cámara de Google, porque es posible que ya esté disponible para tu terminal y puedas comenzar a hacer fotos ya de este tipo durante las Navidades.