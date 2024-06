El Motorola Razr 50 Ultra muestra su aspecto real y confirma sus características

Queda muy poco para que el legendario fabricante presente la nueva generación de su tope de gama, uno de los plegables en forma de concha más populares del mercado, que quiere mejorar aún más su fórmula. Ahora se ha filtrado no solo toda la ficha técnica, sino también su aspecto real, ya que el teléfono está haciendo una ronda de certificaciones previas a su comercialización, que por otro lado demuestran que su presentación es algo prácticamente inminente.

Confirmada parte de su ficha técnica

Aunque no es ni mucho menos la primera vez que se filtran las características de este teléfono, ahora sí que se confirman, por lo que es evidente que no podremos esperar muchas diferencias en el momento de su lanzamiento respecto de lo que conocemos ahora. El paso por Geekbench del teléfono nos confirma que contará con el potente Snapdragon 8s Gen 3, el procesador más potente actualmente para los móviles Android. A este le acompañarán también 12GB de memoria RAM, aunque parece que habrá otras variantes con menor cantidad.

Como no podía ser de otra forma, el listado confirma que este teléfono llegará con Android 14 bajo la delgada capa de personalización de la marca, que es bastante similar a la de Android de stock. En la certificación EUT hemos visto el teléfono con su aspecto real, con la foto del modelo enviado para certificar. Y en este aspecto no parece haber muchas diferencias respecto del modelo anterior. Sobre todo, no se aprecian con la pantalla externa apagada.

Pero todo indica que, en este aspecto, el del diseño, no habrá diferencias, con una pantalla que ocupará toda la pala superior externa y quedará por detrás de los dos sensores de cámara de fotos. Hay otra imagen donde se ve el interior del móvil, con su pantalla desplegada, y donde vemos una cámara dentro de un orificio en su parte superior, así que aquí no podemos esperar una bajo la pantalla como en el caso de los Fold de Samsung.

Este modelo, según la certificación, contará con acabados en color melocotón y azul oscuro, mientras que se confirma otro aspecto importante, como es el de la batería. Esta tendrá una capacidad de 4000mAh y se cargará en apenas 30 minutos gracias a una potencia de carga de 68W. Ahora, respecto de los aspectos que no se confirman en esta certificación, podemos recordar que las filtraciones han desvelado que este teléfono contará con una cámara dos sensores.

Estos serán de 50 megapíxeles, mientras que el secundario será un teleobjetivo con zoom 2x. La cámara en la pantalla tendrá una resolución de 32 megapíxeles para hacerse selfies. Mientras que la pantalla plegable tendrá un tamaño de 6.9 pulgadas, tecnología OLED, resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz. Se especula también con una espectacular versión de 18GB de memoria RAM y nada menos que 1TB de almacenamiento interno.

El lanzamiento se debería producir la semana que viene, el próximo 25 de junio, así que tenemos realmente cerca el lanzamiento de este nuevo teléfono, que sin duda se va a convertir en uno de los plegables más apetecibles, aunque volverá a tener un hermano pequeño de pantalla plegable que además presumirá de un precio más ajustado.