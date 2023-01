Motivos por los que la batería de tu móvil se agota rápido

Con el uso de nuestros dispositivos diariamente, la batería se agota y esto además afecta a la vida útil de esta. Pero no es el único motivo que hace que cada vez se agote antes nuestra batería y se vaya muriendo poco a poco.

Estas son las razones por las que las baterías se agotan tan rápido

No hay más desesperante que quedarse sin batería en el peor de los momentos, cuando nos encontramos lejos de un cargador y necesitamos hacer uso del teléfono. Algo que hace que nos preguntemos cómo puede haber sucedido si acabamos de cargarlo. Esta pregunta tiene mucha respuesta y a continuación te contamos las razones por las que se consumen tan rápido las baterías. Conocerlas y poner solución hará que acabemos con el gasto extra. Además de acabar con la sensación de estar cargando constantemente el teléfono. Entre los motivos más habituales por los que se descargan las baterías la explicación se encuentra en el uso de algunas aplicaciones y nuestros propios hábitos. Corriendo estos, conseguimos que el rendimiento sea mayor y tengamos más horas de autonomía.

Algo que consume un alto porcentaje de nuestras baterías son las aplicaciones ejecutadas en segundo plano, estas están constantemente en funcionamiento aunque no tengamos abiertas las aplicaciones. Funciones como la ubicación, aplicaciones de mensajería instantánea o el correo electrónico se están actualizando continuamente en busca de nuevos mensajes y esto afecta directamente a la eficacia de la batería.

cargadores inalámbricos para múltiples dispositivos 2022 | NYTSTND

Ajustes como mantener el brillo alto de la pantalla o estar constantemente conectado ya sea a través de Wifi o con datos móviles hace que se agote más rápido la batería. Para ahorrar algo de energía, tenemos la opción de configurar el brillo a la cantidad de luz del lugar en el que nos encontramos, usando para ello el brillo automático. Además de activar el modo oscuro, esto favorece el ahorro de energía. Sobre todo, en pantallas OLED o AMOLED en las que los pixeles en negro se mantienen apagados con el consiguiente ahorro. Activar el modo avión o el modo no molestar es una forma de consumir menos energía. Esto podemos hacerlo mientras dormimos. Con el modo no molestar se reduce el número de notificaciones y por lo tanto la frecuencia de las tareas en segundo plano. Aunque no estamos totalmente desconectados ya que sigue funcionando el Wifi.

Si a todo esto le unimos una batería vieja cuya capacidad de carga se ha visto mermada por el paso del tiempo y el uso. Y no usar las herramientas de ahorro de energía es el cóctel perfecto para que el rendimiento de nuestros dispositivos se reduzca. En resumidas cuentas, si quieres maximizar el uso de la batería de tus dispositivos aplicando estos pequeños ajustes que consisten en ajustar el brillo de la pantalla, usar el modo oscuro, no molestar y desactivar los procesos en segundo plano innecesarios conseguiremos nuestro objetivo de una forma sencilla. Algo que además aumentará la vida útil de nuestras baterías al espaciar más las recargas.