Este año esperamos una vez más la llegada de los nuevos iPhone, tras haber conocido esta misma primavera el nuevo iPhone SE de 2020, ahora toca esperar la llegada de la nueva generación de iPhone, que como ya os hemos contado anteriormente parece que no va a llegar a tiempo para su cita en las tiendas de septiembre, y va a llegar a ellas más tarde, quizás uno o dos meses después. Mientras tanto vamos conociendo nuevos detalles sobre ellos, y ahora precisamente los hemos conocido acerca de su diseño, que va a ser diferente de los modelos que hemos conocido en 2019.

Moldes con el nuevo diseño de los iPhone 12

Aunque los cambios de diseño que hemos conocido en los iPhone no van a ser espectaculares, sí que van a ser suficientemente importantes como para poder diferenciarse de la anterior generación. En las imágenes que hemos conocido ahora se pueden ver los moldes de cuatro nuevos iPhone, que son los modelos que se esperan para este año. En los cuatro moldes se pueden apreciar las principales diferencias entre ellos, y también respecto de la anterior generación que hemos conocido en 2019.

Estas imágenes confirman ese cambio en el diseño que los hace más afilados, más parecidos por ejemplo a la línea de diseño del iPhone 4. En lugar de bordes y trasera redondeada, ahora se utiliza un código de diseño que podemos considerar más similar al de los actuales iPad Pro. Por lo que no solo habría coherencia en el nombre de los iPhone y los iPad Pro, sino que también se unificaría el diseño. En estas imágenes se ven cuatro modelos diferentes, basados en cuatro tamaño distintos. Estos serían de 5.4″, dos modelos de 6.1″ y de 6.7″. Hay cuatro modelos este año por que el iPhone 12 estándar tendrá una versión Max con la pantalla más grande, con 6.1”.

En las imágenes lo que no nos cuadra tanto es el tamaño del notch, que parece bastante grande, tanto como el que actualmente tienen los iPhone 11, algo que no es precisamente lo que habíamos conocido meses atrás. Ya que un notch más pequeño sería precisamente uno de los aspectos más reconocibles de los nuevos iPhone 12. Dejando de lado el notch la cámara de fotos también muestra novedades, ya que se puede ver un cuarto orificio, que sería para el escáner LiDAR, que ya integra el iPad Pro, y que no deja de ser un sensor de profundidad, similar a los TOF que equipan los móviles Android, incluso los más básicos, desde hace años.

Lo que podemos sacar en conclusión de estos modelos es que poco a poco se va confirmando el diseño de los nuevos teléfonos, y el regreso de Apple a un diseño más afilado, similar al que vimos hace muchas generaciones atrás. El acabado que podemos esperar de este diseño debe ser mucho más parecido al de un iPad Pro actual, porque parece que es en esa dirección como van a evolucionar los teléfonos de Apple.