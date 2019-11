Sin duda es una decisión que va a traer cola, según hemos podido conocer gracias a La Información, el Ministerio de Defensa ha “vetado” el uso de móviles de Huawei en sus sistemas de comunicaciones, en una decisión que el propio Ministerio ha definido como algo normal y que no supone veto alguno a la firma china. Algo que lógicamente da lugar a ciertas suspicacias, por el veto que actualmente promulga Estados Unidos contra Huawei y otras firmas chinas, y que implica el cese de la actividad de las empresas americanas con equipos de comunicaciones de la firma china.

Medida urgente

Según el mismo medio, el Ministerio de Defensa ha publicado una circular en la que se insta a todas las unidades a prohibir conexiones desde los teléfonos móviles de Huawei a los servicios de información del propio Ministerio. Las fuentes de la información que han podido acceder a esas circulares aseguran que estas se han distribuido durante el mes de noviembre desde la Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina para enviarse a todos los órganos competentes para darle la máxima difusión.

Móvil de Huawei | Huawei

La prohibición expresa es para conectarse desde teléfonos móviles o tabletas de Huawei a las redes y plataformas del Sistema de Información de Defensa. Lo mismo ocurre con los accesos al correo corporativo desde estos terminales, que también está prohibido en el caso de que sea un móvil de Huawei. En esas comunicaciones se insta a los usuarios que cuenten con móviles de Huawei para uso personal, y que se conecten a los sistemas de defensa de forma esporádica, que cesen inmediatamente estas prácticas y desconecten estos terminales de los sistemas de Defensa de manera inmediata.

Desde La Información han consultado al Ministerio de Defensa, que ha negado cualquier tipo de veto a la firma china. Algo que no deja de ser chocante cuando nos encontramos en mitad de una guerra comercial en la que ya no solo Estados Unidos está vetando a la firma china y expulsándola de los sistemas de comunicaciones no solo de su sistema de defensa, sino de las redes de comunicaciones civiles. Hay que recordar que Huawei es el principal proveedor de hardware de redes, estando presente en las infraestructuras de comunicaciones de gran parte de los países occidentales.

De hecho la próxima implantación del 5G, que requerirá de la actualización del hardware de redes para poder adecuarse a esta velocidad, está llevando a muchos países a vetar en los concursos de infraestructuras a Huawei. Aunque se espera que al menos en Europa haya pronto una postura común a la hora sentar las bases de los proveedores que podrán colaborar para implantar las nuevas redes.

Por tanto no podemos dejar de pensar que esta prohibición del Ministerio de Defensa a los móviles de Huawei puede estar motivada precisamente por la cuestión de fondo de todo esto. Y que no es otra cosa que el temor a que las comunicaciones de entes tan sensibles como el Ministerio de Defensa o los servicios de inteligencia puedan ser interceptadas por el gobierno chino. Esa es la cuestión de fondo de todo, más allá de la guerra comercial en la que se halla inmersa tanto Estados Unidos como China.