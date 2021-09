Millones de viejos móviles Android serán más seguros gracias a esta nueva función

Los móviles Android lamentablemente siempre han tenido fama de ser inseguros, y probablemente sea una fama merecida, pero lo que es evidente es que Google ha estado trabajando duro en los últimos años para evitar que esto siga siendo la norma. Los permisos de aplicaciones en Android son los más completos que podemos encontrar en un dispositivo, sobre todo en las versiones 11 y 12. Desafortunadamente los móviles Android con anteriores sistemas operativos no podían disfrutar de funciones como la revocación automática de los permisos. Algo que va a cambiar ahora, tal y como vais a poder comprobar.

Más seguridad para todos

Como decíamos, tanto Android 11 como Android 12 gozan de una de las mejores funciones de seguridad que encontramos en sistemas operativos. Ya que activando una función en los ajustes podemos activar la revocación automática de los permisos en una aplicación después de varios meses de inactividad. Concretamente tras tres meses se revocarán los permisos si hemos activado esta función y no hemos utilizado la app. Ahora esta función que estaba limitada a los móviles Android más modernos por fin la vamos a poder utilizar en los terminales más veteranos.

Cinco Widgets que no pueden faltar en tu móvil Android | Foto-de-Masakaze-Kawakami-en-Unsplash

Y es que hemos conocido ahora que los móviles que tengan Android 6.0 Marshmallow o posterior contarán con esta función también dentro de muy poco. Y no será algo que llegue a través de una actualización de sistema, sino que será a través de los propios servicios de Google Play. Estos serán los encargados de revocar los permisos cuando sea necesario. De este modo la funcionalidad se activará automáticamente para todas esas apps que son compatibles con Android 11 o posterior, y no para apps específicas para anteriores versiones de sistema. Por lo que este ajuste no servirá de nada con las apps más antiguas, algo que por otro lado es lógico, por aquello de las compatibilidades.

Descubre los códigos secretos de Android para tu móvil | Foto de Mika Baumeister en Unsplash

Los primeros móviles en recibir esta función lo harán allá por el mes de diciembre, y se espera que esté implementada para todos los usuarios allá por el primer trimestre de 2022, cuando todos los móviles Android desde Android 6.0 Marshmallow o posterior contarán con esta funcionalidad. Por tanto, cuando esté integrada en estos móviles a través de los servicios de Google Play, estos móviles serán más seguros. Y es que la revocación de los permisos básicamente deshabilita cualquier posibilidad por parte de terceros de acceder a zonas sensibles del sistema a partir de estas apps. Y es que al revocarse los permisos solo podrán acceder de nuevos a ellos si le damos nosotros expresamente el consentimiento.

De esta manera evitamos que algunas de esas apps que llegan a nuestros móviles de forma fraudulenta o sin nuestro conocimiento puedan tomar el control de la cámara de fotos, del almacenamiento de nuestro terminal y de una serie de características que podrían poner en peligro nuestros datos. Así que si tienes un móvil con un sistema operativo Android más veterano, como puedan ser Android 10, 9, 8 o más antiguo, podrás dormir más tranquilo en este aspecto.