Si la semana pasada nos despertamos con la amenaza del Joker en nuestros dispositivos Android, en esta que acaba de empezar ya tenemos una nueva preocupación sobre la que estar alerta, y no es otra que la llegada de un viejo conocido llamado BlackRock, una de las amenazas más importantes que nos podemos encontrar en nuestros dispositivos y que ahora ha dado un salto cualitativo en letalidad.

Y es que a este malware le debemos algunos de los problemas más graves que podemos padecer en nuestros terminales, ya que no solo es capaz de instalarse fácilmente en el teléfono, sino que tiene poder para neutralizar la acción de los antivirus y suplantar la identidad del propietario del smartphone en cuestiones financieras, nombres de usuario y contraseñas de todo tipo de servicios y redes sociales, etc. Un auténtico killer.

No en vano, algunos de los nombres que han aparecido vinculados a este BlackRock dan miedo con solo leerlos. No por nada, sino porque en la mayoría de los casos, se trata de apps que todos utilizamos a diario varias veces, por lo que así os podéis hacer una idea de la amenaza que se cierne sobre todos los usuarios de Android: PayPal, Gmail, Uber, Netflix, eBay, Amazon, Telegram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Skype, Instagram, Facebook, YouTube, Reddit, TikTok, Tumblr, Yahoo Mail, Pinterest, Tinder o Grindr.

No te preocupes, no debes desinstalarlas

Lo primero que debes saber es que todas esas apps del listado anterior (son solo unas pocas de las 337 que han sido afectadas, de momento) no son peligrosas y no debes desinstalarlas... si tienes la costumbre de bajártelas desde la tienda oficial de Android. Es decir, desde la Play Store de Google. Si es así, no tendrás instalaciones maliciosas aunque en caso de que tu respuesta no sea positiva, entonces podrías tener un problema.

Malware | Pixabay

BlackRock solo está presente en aquellas APK que no se descargan desde la tienda oficial y que es muy común bajar desde otros lugares menos seguros de internet. Tened en cuenta de que esta amenaza no ha conseguido superar los controles de Google en su Play Store de Android, por lo que todas las descargas que realicéis desde allí os salvarán de su amenaza y podremos considerarlas como "seguras".

Ahora bien, si alguna de estas apps que os hemos mencionado más arriba la habéis descargado, por cualquier circunstancia, desde una página de internet de la que no podéis verificar su origen, o de un enlace que podríamos considerar como sospechoso, entonces lo mejor es que procedáis a borrarlas cuanto antes no sea que esté infectada con este malware. A continuación, id a la tienda oficial de Android a bajarla de nuevo.

Somos conscientes de que algunos dispositivos, por la razón que sea, no son compatibles con algunas versiones de las apps arriba mencionadas, por lo que se manipulan otras nuevas APK que sí lo son. En esos casos es tal el riesgo que corremos que os recomendamos no instalarla… salvo os den igual los problemas que este BlackRock os puede ocasionar y que pueden llegar a ser tremendamente dañinos.