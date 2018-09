Los móviles también tienen virus: mejor antivirus gratuito para iOS y Android

Que no te engañen, en móviles también existen virus, ya sea un sistema iOS o Android. No te preocupes, pues no vas a necesitar gastar dinero en comprarte uno, pues existen opciones gratuitas en el mercado. Una de las mejores es Avast Mobile Security, que cada año mejora su protección y popularidad. Lo mejor es que está disponible tanto en Google Play como en la AppStore. Este antivirus es capaz de detectar todos los virus en tiempo real, así como todo el contenido malware. Búscala en tu respectivo mercado de apps, descárgala e instálala.

Al abrirla veremos una pantalla en el que debemos presionar "Empezar". En la siguiente pantalla veremos un gran botón verde. Si lo presionamos Avast comenzará a analizar nuestro dispositivo. Es posible que nos pida permisos de algún tipo, por lo que debemos concedérselos. Una vez finalice nos advertirá de las amenazas. Podremos elegir solucionarlas o ignorarlas. En esta pantalla también podremos liberar la ram y limpiar la basura de nuestro móvil para ganar algunos megas de espacio

Además de toda esta seguridad, también incluye una función para bloquear llamadas no deseadas, controlar los datos móviles que consumimos o ahorrar energía de la batería. Si decidimos comprar la versión pro del antivirus, también tendremos herramientas útiles como bloquear aplicaciones con una contraseña o asegurarte de que seas solo tú quien publique en tus redes sociales.