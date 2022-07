La locura en la que trabajaría Samsung, móviles con cámara de 450 megapíxeles

Todavía tenemos teléfonos en el mercado con cámara de 108 megapíxeles como resolución más elevada en una de estas cámaras, aunque eso podría estar a punto de cambiar. De hecho, la firma coreana ya ha presentado un sensor ISOCELL HP1 con nada menos que 200 megapíxeles de resolución. Si esta resolución ya nos parece algo espectacular, las nuevas informaciones que hemos conocido ahora nos han llevado sin duda a algo que nos deja sin palabras. Y es que los coreanos podrían estar preparando cámaras con más del doble de resolución para sus móviles.

Un nuevo techo en las cámaras móviles

El primer sensor de 200 megapíxeles de Samsung se espera que se estrene en el Motorola Moto X30 Pro que se presentará en apenas unos días. Se convertirá por tanto en el móvil con una cámara de mayor resolución del mercado actual. Mientras tanto, los coreanos ya tienen un sensor que mejora a este, el ISOCELL HP3, que también tiene 200 megapíxeles, pero mejores aptitudes en entornos de poca luz. Pero ahora hemos conocido que la firma ha presentado en su país de origen, Corea del Sur, sendas patentes de propiedad intelectual que avanzarían un salto espectacular.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 podría ser más barato de lo que te imaginas | Unplash

Y es que mientras que no se ha desvelado ningún dato técnico, el propio nombre de esta patente avanza la posible tecnología que podría utilizar este nuevo sensor, y por tanto incluso la resolución que alcanzaría. Estamos hablando de que los sensores presentados hasta ahora por Samsung con este gran tamaño nos han ofrecido tecnología 9:1, así como 16:1 que son capaces de aportar imágenes de 12 y 16 megapíxeles con un tamaño de píxel ultra grande, capaz de captar mucha más luz y detalle en todos los entornos. Estas tecnologías se denominan nonapixel para un Pixel binning de 9:1, Tetra pixel RGB Bayer, para un Pixel binning de 16:1 y atendiendo a estas nomenclaturas podemos hacernos ya una idea de lo que puede ofrecernos la última tecnología registrada.

Lo que se ha registrado ahora en las oficinas coreanas es la tecnología HexaPixel, que es capaz de agrupar píxeles con una relación de 36:1. Siguiendo las apreciaciones que hacen desde Phone Arena, esta tecnología sería capaz de ofrecer resoluciones de entre 432 y 450 megapíxeles. Todo esto son elucubraciones, que lógicamente no tienen una base oficial, pero que se pueden extraer y desprender de la nomenclatura utilizada por Samsung en anteriores tecnologías de cámara. Samsung no menciona que se trate tan siquiera de un sensor, pero vistas sus anteriores tecnologías de cámara, se nos hace difícil no pensar en algo relacionado con ellas.

Eso sí, de hacerse realidad, no esperemos que lo haga pronto. De hecho, para poder ver este tipo de sensores en un móvil Samsung o de otra marca deberíamos esperar al menos dos o tres años, como mínimo. Pero si tiene sentido que Samsung ya investigué esta tecnología y prepare con ella incluso una nomenclatura para poder denominarla cuando llegue con sus teléfonos móviles a las tiendas. Se trataría de las cámaras de fotos más grandes que hayamos visto.

