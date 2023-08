Si el lector de huellas dactilares de tu móvil a veces no funciona, prueba este truco

A la hora de proteger nuestros datos dentro del dispositivo móvil podemos utilizar un pin, contraseña o uso de un determinado patrón. Sin embargo, podemos utilizar nuestra huella dactilar, una de las grandes novedades en el desbloqueo de nuestros dispositivos, de esta manera nuestros datos siempre estarán con nosotros y de manera más segura. Pero algunas veces el lector no reconoce bien nuestra huella y puede que no funcione correctamente y no podamos acceder a la información.

Si a nuestro lector le ocurre esto, debemos de incluir el desbloqueo tradicional a nuestro móvil. Dependiendo de la marca de nuestro dispositivo, la sensibilidad y la precisión del sensor pueden variar enormemente. Muchos de estos sensores dactilares funcionan a través de tecnologías ópticas. Por ello si nuestras huellas están secas o muy rígidas, no entrará en pleno contacto con el lector.

Qué hacer si el lector de huellas no funciona en Android | Foto-de-Lukenn-Sabellano-en-Unsplash

Para poder solucionar este problema, debemos de hidratarnos las manos. Podemos hacerlo mediante el uso de crema hidratante, pero lo que realmente funciona es que vuelva estar en contacto con la propia grasa cutánea que generamos naturalmente. Para ello la superficie de nuestros dedos tiene que estar en contacto con zonas como la nariz o la frente, donde suele tener una mayor cantidad de sebo en la piel. De esta manera desaparece la sequedad de nuestras manos.

Por otro lado, otra forma de evitar esta situación es incluir nuestras huellas secas. De esta forma, podremos desbloquear siempre nuestro móvil, bajo cualquier circunstancia, y sin la utilización de claves, contraseñas, pins o la utilización de un determinado patrón.