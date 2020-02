La firma coreana fue la primera en borrarse del MWC 2020 que se iba a comenzar a celebrar este fin de semana, y poco a poco vamos conociendo todo lo que tenía preparado para la feria a través de lanzamiento sencillos desde su sala de prensa. Si ayer conocíamos tres nuevos móviles de gama media, y la firma coreana ha presentado un nuevo móvil para su gama de entrada, la más económica, a la que no acostumbra lanzar demasiados dispositivos. En esta ocasión se trata del nuevo LG W10 Alpha, un terminal bastante económico y con buenas características.

Características del LG W10 Alpha

Como podéis imaginar, con este precio, tampoco podemos esperar una ficha técnica de altos vuelos, pero siendo un móvil de esta marca, que todo lo que crea se puede considerar como Premium, es bastante interesante. Este nuevo móvil de LG cuenta con una pantalla de 5.71 pulgadas con resolución HD+, ya que tiene una relación de aspecto más alargada de lo normal, de 19:9. El procesador es bastante humilde, no tenemos un Snapdragon o MediaTek, sino un Spreadtrum SC9863 de ocho núcleos a una velocidad de 1.6GHz, por lo que en este aspecto podemos esperar un rendimiento digno, pero nada más.

LG W10 Alpha | LG

La memoria RAM con la que cuenta es de 3GB, mientras que el almacenamiento interno es de 32GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 128GB. La cámara de fotos es básica, solo tiene un sensor de 8 megapíxeles, lejos de las cámaras cuádruples que tenían los móviles presentados ayer por la firma. Delante la cámara tiene un sensor similar también de 8 megapíxeles. La batería tiene una buena capacidad si tenemos en cuenta las características de este teléfono, ya que es de 3450mAh. Respecto de la conectividad, nos ofrece 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) Bluetooth 4.1 LE, GPS + GLONASS, y se carga a través de un puerto microUSB. Respecto del software, no llega con Android 10, sino que lo hace con la anterior versión del sistema, Android 9 Pie, algo un tanto sorprendente.

Este LG cuenta con desbloqueo facial | LG

Tiene unas dimensiones de 147.3 x 71 x 8.9 mm mientras que su peso es de 170 gramos. Es un móvil bastante básico, que no tiene tan siquiera un lector de huellas. Su diseño es discreto y atractivo a la vez, con un notch en forma de gota de agua en la parte superior de su pantalla. Eso sí, de momento llega solo al mercado Indio, de donde puede que no salga nunca. Allí se ha puesto a la venta en color negro y azul a un precio aproximado de 129 euros, por lo que es una alternativa muy interesante a otros móviles baratos que están funcionando muy bien. Como por ejemplo el Redmi 8A o el Huawei Y5, dos de esos móviles que a pesar de contar con características muy básicas son más que suficientes para la mayoría de usuarios. Mientras que ayer la propia LG anunciaba la llegada a Europa de su nueva gama media, en este caso no se ha pronunciado en este aspecto.