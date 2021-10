iPhone SE 3 de 2022: más potencia y mismo diseño

Hoy hemos hablado acerca del iPhone 14, el móvil que todavía tiene casi un año por delante para poder llegar al mercado. Pero antes de este esperado modelo, el iPhone SE recibirá su tercera generación desde 2016. Y lo hará con mucha expectación, porque no son pocos los que esperan grandes novedades para este modelo de Apple. Lamentablemente una vez más no será todo tal y como lo habían soñado muchos. Y parece que el gran diseño que muchos auguraban para el nuevo SE, no será finalmente tan revolucionario como se esperaba, algo que cada vez es más habitual en el caso de Apple.

Más parecido al actual modelo

El iPhone SE 2 de 2020 es un móvil que tiene un diseño muy parecido al iPhone 8 o el iPhone XR. Unas señas de identidad que residen en el Touch ID o la pantalla con grandes bordes. Pues bien, se había especulado con un diseño espectacular, que habría sido incluso más vistoso que el del hipotético iPhone 14. Ahora nuevas informaciones que llegan desde el medio nipón Macotakara, bastante fiable en este tipo de rumores, ha anticipado las principales novedades de este teléfono, y no son las que esperábamos. Estas informaciones a su vez se remiten a fuentes chinas que están cerca de la cadena de suministro de los de Cupertino.

iPhone SE 2020 | Photo by Howard Bouchevereau on Unsplash

Según estos nuevos datos parece que no habrá ninguna novedad en los nuevos iPhone SE 3 que tenga que ver con su diseño. Parece que en pleno 2022 este teléfono seguiría contando con el mismo aspecto del móvil actual. Por tanto, de nuevo tendría una pantalla de 4.7 pulgadas Retina junto al Touch ID, que como sabéis se ubica en la parte inferior de la pantalla. Entonces, sin estos cambios a nivel visual, desde este medio nipón apuntan a que los dos grandes cambios en el nuevo iPhone SE 3 tendrá que ver con su hardware. Y es que además del nuevo procesador Apple A15 Bionic con el que contaría, de la misma familia de los iPhone 13, estrenaría la conectividad 5G que proporciona este. Así que estaríamos hablando del actual modelo, pero con mejoras exclusivamente en el procesador.

iPhone SE de 2020 | Apple

Así que no, parece que una vez más Apple va a ser extremadamente conservadora con sus teléfonos, y que no podremos ver un móvil barato de la marca con una pantalla sin bordes o sin un notch. Y es algo lógico por otro lado, porque dudamos que la marca californiana vaya a dotar antes a su móvil barato de unos cambios de diseño que se esperan como agua de mayo en los iPhone 14. Así que por este lado tiene sentido, pero lo que está completamente fuera de lugar es que en pleno 2022 vayamos a seguir contando con móviles como este, con un diseño inspirado en un teléfono de 2017. Cuando hasta los móviles más baratos Android cuentan con un diseño mucho más vistoso en este aspecto. Lógicamente el gran valor del iPhone SE lo aportará su procesador, que será uno de los más potentes del mercado.