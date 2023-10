El iPhone 15 pincha en el mercado de smartphones más grande del mundo

Aunque no se puede medir el éxito de un dispositivo en apenas un mes de vida comercial, sí que se pueden apreciar ciertas tendencias respecto de su acogida en el mercado en un intervalo de tiempo tan ajustado. Y eso es lo que los analistas de Counterpoint Research, una de las consultas más prestigiosas del mercado tecnológico, han querido resaltar en su análisis del mercado en las últimas semanas. Y se han fijado en el que es el mercado de smartphones más grande del planeta. Hablamos del mercado chino, donde parece que los nuevos iPhone no están teniendo el tirón esperado inicialmente, o, mejor dicho, no han igualado los números de sus predecesores.

Se venden menos todos los modelos

Aunque hablamos de China, este es un mercado bastante grande como para que Apple deba preocuparse al menos lo mínimo al contrastar estos resultados. Se trata de datos que reflejan los primeros 17 días de ventas de los iPhone 15 frente a los iPhone 14. Y el gráfico que ha compartido la consultora se puede resumir en que las ventas este año son un 4,5% inferiores a las del año pasado en el país asiático.

En general vemos que el iPhone 15 Pro Max se demanda un 14% menos que su predecesor, el iPhone 15 Pro un 11% menos y el iPhone 15 estándar un 8% menos. La explicación principal a esta reducción de las ventas en el país asiático se debe principalmente a una ralentización general del consumo, que estaría afectando de forma global a las ventas en aquel país, y más cuando hablamos de los modelos más caros del mercado.

Se espera que la demanda de los iPhone 15 se recupere antes de las Navidades, y que en este periodo las ventas sean al menos como las cosechadas por su predecesor en 2022. No obstante, esto es algo que está ocurriendo sobre todo en China, pero no hay que subestimarlo, ya que además de ser el mercado de smartphones más grande del mundo, también es uno de los más importantes para Apple.

Contraste con Estados Unidos

Lo noticiable evidentemente es que los iPhone se vendan menos, y no tanto que en Estados Unidos la demanda de estos teléfonos sea muy sólida desde su lanzamiento. Esto es lo que se esperaba, y así ha sido. Este mercado ha recibido con los brazos abiertos a los nuevos iPhone 15, hasta el punto de que el aumento de ventas respecto del modelo anterior se mide en dos dígitos, lo que es algo extraordinario.

Pero como decimos, esto es algo con lo que Apple ya contaba. Pero no tanto con un pinchazo de las ventas en el país asiático. Recordemos que estos iPhone 15 se están exponiendo a muchos problemas, principalmente el del sobrecalentamiento. Algo que ha necesitado de una actualización de iOS 17 para ser solventado, y apenas unas semanas después de haberse puesto a la venta.

Desde la consultora creen que los malos números de China son compensados holgadamente por los buenos resultados en Estados Unidos. No obstante, habrá que estar expectantes a los resultados que se cosechen durante el último trimestre del año, que es tradicionalmente bueno para Apple.