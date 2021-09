Sí, el iPhone 13 Pro Max es más potente que el iPhone 13 Pro, ¿por qué?

Hace un par días que Apple presentaba los nuevos iPhone 13, y como es habitual, mientras llegan los móviles a sus compradores, algunos afortunados ya han tenido la posibilidad de poder acceder a estos teléfonos y hacer algunas comprobaciones bastante interesantes. Estas tienen que ver con la potencia de los modelos Pro, que como es lógico todos esperamos que sea la más elevada en la gama de teléfono de Apple. Y así es, pero ahora sabemos que contar con el mismo procesador automáticamente no iguala en potencia a los móviles de Apple. Ya que ahora hemos conocido una condición que mejora y mucho el rendimiento del teléfono y diferencia al Pro Max del modelo Pro.

El modelo más avanzado también es el más potente

Normalmente cuando pensamos en los móviles de Apple, tendemos a igualar su rendimiento solo porque usan el mismo procesador, y no es este el caso. Ya que, aunque el iPhone 13 Pro Max y el iPhone 13 Pro utilizan el Apple A15 Bionic, el nuevo procesador de Apple, el primero es más potente, al menos tal y como lo están demostrando los primeros test de rendimiento a estos teléfonos. En estos hemos comprobado primero que como era de esperar estos nuevos Apple A15 son mucho más potentes que los A14, algo obvio. De hecho, los resultados arrojan una mejora del 15% respecto del anterior modelo del procesador de Apple.

Pero la verdadera diferencia la notamos cuando hablamos del “Metal Score” obtenido por ambos modelos en Geekbench. En la que se ha podido comprobar que el resultado de la versión Pro Max es más elevado, gracias principalmente gracias a contar con una GPU, el chip gráfico, que cuenta con seis núcleos en lugar de cuatro. Esa diferencia penaliza al iPhone 13 Pro, que se queda por detrás en rendimiento gráfico, lo que al final termina penalizando a la puntuación total. Cuando hablamos del procesador, el Apple A15 Bionic, los resultados son los mismos, pero no así lógicamente cuando se enfrentan a los Apple A14 Bionic.

Según estas pruebas, se ha podido comprobar que el nuevo procesador es un 10% más rápido cuando hablamos de los resultados de las pruebas sobre un núcleo. Cuando se trata de utilizar todos los núcleos, la diferencia es mayor, del 18% respecto del rendimiento que ofrecía el Apple A14 Bionic que montan los iPhone 12 y dispositivos de Apple lanzados en 2020. Por tanto, ahora sabemos que no solo vamos a pagar más dinero por el iPhone 13 Pro Max por su cámara de fotos, sino que también lo vamos a hacer por un plus de rendimiento que vamos a notar sobre todo al jugar o al hacer edición gráfica de algún tipo, algo desde luego a tener muy en cuenta, pero que Apple no nos vende exactamente así. Hay que recordar que Apple pondrá mañana a la venta sus teléfonos para entregarlos una semana después, como suele ser habitual. Una nueva generación que ha estrenado muchas novedades, pero que sigue siendo algo decepcionante.