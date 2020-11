iOS 15: estos iPhone ya no serían compatibles con la nueva versión

Prácticamente hace un par de meses que Apple llevaba a sus iPhone el nuevo iOS 14, el sistema operativo que como todos los años hace su estreno en el mes de septiembre, después de haber sido anunciado en el WWDC de junio. Pues bien, a pesar de lo reciente de su lanzamiento, ya estamos conociendo los primeros detalles de su sucesor, iOS 15. Porque se han comenzado a filtrar los primeros datos sobre esta versión del sistema operativo, y sobre todo lo que interesa a muchos usuarios, para qué dispositivos será compatible esta nueva versión. Ahora una lista preliminar se ha filtrado, mostrando todos los dispositivos que podrán disfrutar de esta nueva versión.

Una lista que aún no es definitiva

Lógicamente es muy pronto para contar con una lista definitiva de los iPhone que recibirán la siguiente versión del sistema, pero normalmente este tipo de rumores suele tener fundamento. Si a eso le unimos la lógica imperante en los últimos años sobre los teléfonos a los que suelen llegar las nuevas versiones, tenemos bastantes posibilidades de acertar con el listado de móviles compatibles con iOS 15. Según la información obtenida por The Verifier, una vez más serían tres modelos de iPhone los que se quedarían fuera de la actualización. Y como era de esperar, se trata de la generación inmediatamente más reciente de la que este año ha dejado de tener soporte de iOS 15.

iPhone 12 | Photo by Rahul Chakraborty on Unsplash

En esta ocasión serán los iPhone 6s, iPhone 6s Plus y el iPhone SE lanzado en 2016 los que ya no tengan compatibilidad con el nuevo sistema operativo de Apple. Estamos hablando de teléfonos bastante veteranos, por ejemplo los iPhone 6s y 6s Plus se presentaron en el mes de septiembre de 2015, por lo que ya tienen más de cinco años. El iPhone SE es más reciente, de marzo de 2016. En cualquier caso estamos hablando de un fin del soporte para estos teléfonos bastante generoso si lo comparamos con Android, donde no suelen superar los dos años, salvo raras excepciones. Este listado preliminar de móviles compatibles con iOS 15, con todos los que han aparecido en el mercado después de los antes indicados, incluiría los siguientes iPhone:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Una vez más son de esperar los mismos tiempos que hemos tenido que esperar para conocer las anteriores versiones de iOS, en el caso del nuevo iOS 15. Lo normal es que el próximo mes de junio, en el WWDC de Cupertino, la conferencia de desarrolladores de Apple, se anuncien oficialmente las novedades de esta nueva versión del sistema, así como la liberación de la versión beta. Y una vez más, en septiembre, se pondrá en circulación junto con la llegada de los nuevos iPhone. Que esperemos en 2021 lleguen en septiembre y no sufran retrasos. Eso será una buena noticia, porque querrá decir que el COVID-19 no nos ha afectado como en este aciago 2020.