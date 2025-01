Una imagen del Nothing Phone 3a nos revela su gran secreto

Poco a poco los rumores se van cruzando con teaser oficiales de Nothing, que dibujan en el horizonte un interesante panorama esta primavera. La primera parada será la presentación del Nothing Phone 3s, que se presentaría a priori el próximo 4 de marzo. Y ahora, hemos conocido una imagen que nos muestra el aspecto real del teléfono, o, mejor dicho, en vivo, porque el aspecto está oculto adrede. A pesar de ellos, nos permite conocer la que será sin duda una de sus principales novedades.

Una cámara más completa a la vista

La imagen ha sido compartida en la red social X, donde Sanju Choudhary ha mostrado al Nothing Phone 3a bajo una carcasa que obviamente tiene como objetivo ocultar el diseño real del teléfono. Pero hay un aspecto que sí está al descubierto, y que seguro despierta mucho interés entre los fans de la marca. Y es la cámara de fotos, que contará en esta ocasión con tres sensores, como puede apreciarse en la imagen.

Ahora podemos ver una tercera lente con un tercer sensor, que encajaría con las informaciones que conocíamos esta semana sobre los próximos lanzamientos del fabricante. Y es que se esperaba que la marca lanzara por fin su primer terminal con cámara triple, algo que podría convertirse perfectamente en ese evento histórico del que hablaba el fundador de la marca hace unas semanas en un correo filtrado.

Ya el anterior modelo contaba con un sensor principal de 50 megapíxeles y un gran angular de 50 megapíxeles. Así que no descartamos que este nuevo Nothing Phone 3a cuente con un sensor adicional teleobjetivo con Zoom, y por qué no, también con una resolución de 50 megapíxeles.

¿Qué más esperamos de él?

Pues bien, se sabe ya bastante de este esperado teléfono, y es que vendrá con una pantalla de dimensiones considerables. Será un poco más grande que su predecesor, con una pantalla de 6,8 pulgadas. Esta tendrá tecnología AMOLED, así como una tasa de refresco de 120 Hz. Será un modelo potente, con el procesador más rápido de la gama media, como es el Snapdragon 7s Gen 3.

El nuevo terminal tendría una batería de 5000 mAh, con una potencia de carga de 45 W, bastante notable desde luego. Además de lo que hemos conocido hace unas líneas, su cámara se completaría con un sensor para selfies de 32 megapíxeles. Por supuesto, contará con un Glyph, la seña de identidad de la marca, en su parte trasera, y también ofrecerá NFC, qué menos. Su sistema operativo será Android 15 bajo la capa Nothing OS 3.1. Llegará en varias versiones, con 8 GB o 12 GB de memoria RAM y 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno. Habrá una versión Pro con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Por último, sus colores serán el negro para ambos, el blanco para el 3a estándar, y el gris para el modelo Pro como acabado