Ideas para aprovechar tu viejo móvil

Hoy en día, debido a la obsolescencia programada, la cual hace que las baterías de tus dispositivos duren cada vez menos, solemos cambiar nuestro móvil por un modelo nuevo cada 2 o 3 años, incluso cuando sigue funcionando perfectamente. En el vídeo te ofrecemos algunas ideas para que puedas aprovecharlo y darle una segunda vida a tus viejos móviles.

Los móviles fueron diseñados para comunicarnos a través de llamadas y mensajes. Sin embargo, con el paso del tiempo las funcionalidades que poseen han incrementado más y más. Desafortunadamente con el paso del tiempo muchos de estos móviles son intercambiados casi inmediatamente con la llegada de versiones nuevas, dejando los viejos tirados por casa sin usar. Te contamos más ideas para poder aprovechar las funcionalidades y que tu móvil no pierda tan rápido su vida útil.

Dáselo a alguien:

Cambiar a una nueva versión de móvil no significa que el viejo ya no funcione. Te sorprendería la cantidad de personas que estarían encantadas de aceptar tu viejo móvil, especialmente si está en perfectas condiciones, aunque para ti ya esté antiguo. Mejor que tenerlo tirado por casa, regálaselo a algún familiar o amigo que necesite uno. También tienes la opción de donarlo a alguna ONG o venderlo si recibes ofertas.

Reproductor multimedia:

Una de las cosas que más espacio ocupan en los móviles son las películas, los vídeos, y la música. A su vez, los archivos multimedia también pueden llegar a consumir mucha batería. Usar tu móvil viejo para almacenar todas las fotos y descargarte las películas y música que desees ver y escuchar podrá serte muy útil. Y lo mejor es que a tu móvil nuevo no le quitarás espacio.

Móvil de emergencia:

Otra opción es usarlo como dispositivo de emergencia. Ya que tendrás un móvil nuevo que probablemente no querrás perder o dañar, puedes llevar el viejo a excursiones como a la playa o el campo. De esta forma no tendrás que preocuparte por estropear el móvil que acabas de comprar. A su vez, también puedes tener siempre el viejo móvil en caso de que pierdas o se rompa el otro. De esta forma siempre tendrás un plan B y no te quedarás nunca sin uno.

Con estas ideas y las que te ofrecemos en el vídeo podrás darle un segundo uso a tu móvil cuando cambies a uno nuevo.

