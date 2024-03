El Huawei P70 y su extravagante diseño ya tienen fecha de presentación, ¿qué esperar de él?

El fabricante chino poco a poco está recuperando el terreno perdido, obviamente de una manera bastante lenta, porque es mucho lo que hay que recuperar desde luego, pero algunos tabúes se han ido derribando, como el del 5G en sus dispositivos, gracias a la nueva generación de chips del fabricante, que ha conseguido evitar los vetos. El siguiente gran movimiento de la marca es el lanzamiento del Huawei P70, el que será su nuevo tope de gama, que llegará en varias versiones, todas ellas con un diseño bastante llamativo. Ahora sabemos cuándo será su presentación, para de paso repasar qué es lo que podemos esperar de él.

¿Cuándo se presenta?

Aunque el anuncio no es oficial, una captura de pantalla apunta a que la presentación sería la próxima semana, concretamente el próximo 2 de abril, por lo que estaríamos hablando del marte de la semana que viene. Nos extraña que estando tan cerca haya que recurrir a una filtración así para conocer la fecha, y que no se haya comunicado ya a la prensa, por lo que hay que tomarse esta filtración con mucha cautela, ya que hay cosas que desde luego no nos cuadran. Pero sin duda estamos en fechas propicias para esa presentación.

¿Qué podemos esperar de ellos?

Pues bien, se esperan cuatro modelos, los Huawei P70, P70 Pro, P70Pro+ y P70 Art. Sin duda serán estos dos últimos los mejor equipados, sobre todo en el aspecto fotográfico, donde, aunque ya no cuenten con el apoyo de Leica, Huawei sigue apuntando verdaderamente alto en este aspecto. Y es que se espera que la cámara de ambos modelos cuente con sensores principales de 1 pulgada, algo esencial para poder captar imágenes con mucho detalle incluso cuando hay muy poca luz.

Este será sin duda el aspecto más diferencial de esos modelos, pero en el resto de la ficha técnica encontraremos características bastante similares entre sí. Como en el procesador, que en todos los casos será el nuevo Kirin 9000S, equipado con 5G y una potencia equiparable a la de otros móviles topes de gama. La batería de todos ellos será también bastante similar, con capacidades que se moverán en los 5100mAh.

Y en todos los casos se cargarán bastante rápido, con cargas de 88W con cable, y de 50W sin cables, por lo que podemos esperar cargas en poco tiempo. Por otro lado, la pantalla de todos estos modelos contará con tecnología LPTO OLED de tasa de refresco variable, es de esperar que entre los 1Hz y 120Hz. Mientras que el tamaño de todos ellos será de 6.76 pulgadas, salvo en el P70 estándar, que tendrá un tamaño de pantalla de 6.58 pulgadas.

Y luego está el diseño, que será sin duda otro de los aspectos destacados de estos móviles, ya que por las fotos que se han filtrado hasta ahora podemos contar esperar un diseño verdaderamente extravagante. Con un módulo triangular, con una lente principal mucho más grande que las del resto de sensores. Desde luego un aspecto en el que Huawei nunca defrauda, ya que lleva años siendo tendencia en el diseño de estos módulos de cámara.