La firma china está teniendo un año agridulce, por un lado las cifras de ventas de Huawei están batiendo todos los récords del histórico de la marca, y por otro lado todos los problemas derivados del veto de Estados Unidos a las empresas chinas está amenazando seriamente el futuro de la compañía o al menos su viabilidad a corto plazo en occidente en lo que al negocio de smartphones se refiere. A pesar de ello, de todos los obstáculos, Huawei ha lanzado hoy en España el nuevo Huawei Mate 30 Pro, el nuevo tope de gama de la marca, que eso sí, llega con limitaciones importantes de su software como consecuencia de ese veto.

Precio y disponibilidad del Huawei Mate 30 Pro

El nuevo smartphone de los chinos llega a nuestro país con un plan de distribución bastante limitado para lo que acostumbran ser este tipo de estrenos. Ya que solo se va a poner a la venta en la tienda que tiene la marca en la Gran Vía madrileña, que como sabéis es la tienda más grande que tiene la marca en toda Europa. El teléfono por tanto podremos comprarlo en esta tienda a un precio de 1.099 euros para la versión que viene con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, por lo que es una versión muy bien equipada, que eso sí, llega sin una característica clave para la mayoría de los usuarios.

La cámara cuádruple del Mate 30 Pro | Huawei

Porque como consecuencia de las tensiones entre Estados Unidos y China con la guerra comercial y el veto de los primeros a un buen número de empresas chinas, Huawei no ha obtenido la licencia para poder llevar en su Smartphone los servicios y apps de Google. Aunque cuenta con Android AOSP, la versión de distribución libre del sistema de Google, no hay apps de estos ni tampoco sus servicios. Pero sí podemos disfrutar de Android 9 con la capa de software EMUI 10 de la firma y todas sus novedades. Además tenemos disponible la tienda de Huawei donde podemos encontrar la mayoría de apps presentes en la Play Store de Google, pero que lamentablemente no cuenta con las de los de Mountain View.

Huawei Mate 30 Pro | Evan Blass

Aun así existen maneras más o menos sencillas de cargar Google Play en el móvil de los chinos, solo hay que bucear un poco en Internet. Por lo demás estamos hablando de un móvil que cuenta con la mejor cámara de fotos del mercado, así como con uno de los procesadores más potentes, el Kirin 990. La cámara cuádruple nos ofrece cuatro sensores de 40 megapíxeles, 40 megapíxeles súper gran angular, 8 megapíxeles teleobjetivo y de profundidad.

Delante es de 32 megapíxeles. Su pantalla es de 6.53 pulgadas, con tecnología OLED y cuenta con resolución Full HD+. La batería tiene un gran tamaño, siendo de 4500 mAh y siendo compatible con una de las cargas rápidas más veloces del mercado. Su conectividad ofrece Bluetooth 5.0, WiFi a/b/g/n/ac de doble banda, NFC, Radio FM, A-GPS, GLONASS, GALILEO, y BDS. Por tanto seguimos estando ante uno de los mejores móviles del mercado, aunque debemos ser conscientes de que no cuenta con uno de los aspectos clave de cualquier móvil Android.