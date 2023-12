HTC no se rinde y anuncia que lanzará 1 o 2 teléfonos al año

HTC marcó un antes y un después en el sector de la telefonía cuando lanzó el primer teléfono con Android. Y poco a poco la firma taiwanesa fue creciendo hasta convertirse en uno de los grandes referentes. ¿Su gran problema? No supieron competir con sus rivales para seguir siendo un actor principal.

Personalmente, disfruté del HTC One (M8), el primer teléfono con acabados en aluminio y que destacaba por sus completos altavoces frontales, además de un sistema fotográfico en el que se superponían varias imágenes para ofrecer un resultado mejor. Sí, el estándar a día de hoy lo inició HTC.

HTC volverá a lanzar teléfonos de forma habitual

Aunque, como te hemos dicho, el fabricante no supo adaptarse, y el HTC One M8 (del que, como he dicho antes, me enamoré), fue el último teléfono competitivo del fabricante. Más allá de este modelo, la firma fue dejando que poco a poco otros fabricantes le comieran la tostada.

Sorpresa con HTC, que podría presentar un teléfono de gama alta muy pronto | Unplash

Pero, si eres un fan de la marca, traemos buenas noticias, ya que HTC ha anunciado que va a volver al ruedo con más fuerza que nunca. Tal y como indican en Gizmochina, el vicepresidente senior de negocios y marketing global de HTC, Huang Zhaoying, dice que el fabricante con sede en Taiwán está a punto de comenzar una nueva estrategia de lanzar uno o dos teléfonos nuevos cada año. A

Eso sí, tampoco te hagas demasiadas ilusiones, ya que parece que serán modelos de gama media con procesadores Snapdragon 7.

Según recoge el portal, el fabricante considera que quiere dar prioridad a las comunicaciones, y un SoC Snapdragon 7, pese a ser un gama media, ofrece un rendimiento más que adecuado. ¿Y la razón por la que la firma vuelve al mercado de la telefonía? Pues según datos de HTC, las ventas de la seire HTC U23 y HTC U23 Pro ha superado en un 30% a su predecesor.

Así que, la compañía ha dicho que quiere volver al mercado de la telefonía, cosa que hará en 2024 con dos nuevos modelos que bien podrían ser presentados en el MWC 24 que se celebrará en la ciudad de Barcelona.