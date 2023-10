La gran novedad del Samsung Galaxy S24 Ultra sería invisible

El nuevo tope de gama de la firma coreana está un poco más cerca, ahora que se ha presentado uno de sus principales competidores, el Xiaomi 14. El nuevo smartphone de los coreanos llegará con muchas novedades, y por supuesto el modelo Ultra es el que nos ofrecerá más noticias en este aspecto de las novedades. Y es que acabamos de conocer cuál sería otro de sus grandes atractivos. Hablamos de la cámara de fotos delantera, que por fin podría heredar una característica esencial de los modelos plegables de la marca.

Una cámara invisible

Eso es al menos lo que ya se especula sobre este modelo, ya que un vídeo de la propia firma deja esta posibilidad en el aire, ya sea de manera intencionada o no. Concretamente se trata de un nuevo vídeo sobre el último sensor de 200 megapíxeles de Samsung. En él se puede ver un fotograma donde llama bastante la atención un aspecto de la pantalla del móvil que se ve en él.

Concretamente podemos comprobar cómo la pantalla del teléfono se está utilizando no tiene un orificio visible en el frontal. Esto podría ser posible de contar con un sensor de cámara bajo la pantalla, como los que hemos conocido en los móviles plegables de la marca, que en su pantalla plegable cuenta con uno de estos sensores, que cuando no se utiliza se mantiene oculta tras los píxeles de la pantalla.

Cuando hace falta utilizarla, desaparecen esos píxeles y automáticamente pasa a ser como una cámara de fotos tradicional en el smartphone. Lógicamente este vídeo da mucho de lo que hablar en ese aspecto, ya que es evidente que si nos atenemos a él la cámara frontal es invisible. Sobre que sea un Galaxy S24 Ultra, hay dudas, ya que la pantalla no parece tan grande o cuadrada como la del modelo conocido este año.

Da la sensación más bien de estar ante un Galaxy S24 Pro o Pro+, pero quién sabe, puede que Samsung opte por llevar estas nuevas cámaras invisibles a toda su gama de teléfonos de alta gama, o solo a una parte de ella, la más avanzada. No sería raro, ya que como decimos, los plegables Fold de Samsung ya llevan tres generaciones contando con esta cámara frontal invisible. Es verdad que ha habido críticas sobre la calidad de sus fotos, pero lo que es evidente es que es una función que se agradece mucho y que aporta mucha exclusividad a estos teléfonos.

Y no dudamos de que, si Samsung tiene ocasión de llevar esta función a los S24 con un coste razonable, lo van a hacer. De momento no hay nada seguro, pero desde luego es revelador este vídeo. Pero no sería la primera vez que ocurre algo parecido y al final no termina de hacerse realidad. Así que habrá que mantenerse expectantes a ver si es verdad que este modelo se convierte en algo real con una cámara de este tipo.